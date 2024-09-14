«Она целовала его хоботом»: Колдун попробовал себя в роли работника цирка

Фото, видео: Кадр из клипа Дмитрия Колдуна «Мэрилин Монро»; 5-tv.ru

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Оказалось, что со слонами, как с людьми — от ненависти до любви один шаг.

Съемки клипа — один из самых интересных процессов в жизни любого артиста. Особенно, когда локацией выбран Большой Московский Цирк, а в сюжете главную роль играет слониха Николь. Любитель оригинальных клипов Дмитрий Колдун приоткрыл завесу и показал корреспонденту 5-tv.ru, как на самом деле проходили съемки к новой песне «Мэрилин Монро».

Оказалось, что идеей для такой интересной локации послужила сама Мэрилин Монро, о которой и поется в песне. Актриса любила слонов и кататься на них в свободное время. По словам звезды «Фабрики звезд», было необходимым воссоздать картину, приближенную к реальным фактам. Рвение к захватывающему клипу привели Колдуна к поцелую со слонихой, которую зовут Николь.

«В конце концов мы даже поцеловались с ней, взасос», — поделился артист.

Эдгард Запашный тоже рассказал о взаимоотношениях певца с Николь. По словам народного артиста РФ, слоны — достаточно агрессивные животные, но слониха легко нашла общий язык с Колдуном. Певец смог расположить к себе Николь благодаря положительной энергетики.

«Здесь в большей степени нужна правильная человеческая энергетика и правильное отношение к животным, когда ты располагаешь к себе, когда животное в тебе видит не агрессора, не человека, который может стать жертвой для него, а компаньона», — отметил генеральный директор Большого Московского государственного цирка.

Однако, по мнению самого Колдуна, взаимоотношения с Николь прошли несколько этапов: от раздражения до любви. Артист убежден, что слониха на первых порах знакомства вела себя несколько агрессивно.

«Она два месяца не выходила из своей норки. <…> И тут я пришел, и у нее какая-то суета началась из-за меня. А вчера она меня вообще хоботом, подошла ко мне и пнула в грудь хоботом», — делится певец.

Этот период, к счастью, проходил недолго и через некоторое время совместных съемок, слониха настолько привыкла к артисту, что разрешила ему себя помыть. Капризная Николь мылась всего 20 минут, а вот сушили ее дольше.

«В частности вот сегодня я уже помыл слона. И теперь я знаю не только, как пахнет мокрая кошечка или собачка: теперь я знаю, как пахнет мокрый слон», — добавил звезда.

Несмотря на такие теплые воспоминания с Николь, Колдун все же признался, что самым страшным при съемках было именно обращение со слоном. По его словам, раньше было другое видение на обращение людей с животными в цирке.

«Все-таки обращение к животным это, конечно, отдельное искусство, мастерство. Я немножко стал по-другому относиться к отношению в цирке. Ну я ни разу не видел, чтобы там применялась какая-то сила, раньше казалось иначе», — высказался артист.

Николь настолько хорошо справлялась со своими обязанностями, что влюбила в себя всю съемочную группу. По словам Запашного, все повторные дубли совершались из-за технических неполадок или актеров, но не из-за слонихи.

Из-за рабочего графика цирка был всего один день в неделю на съемки клипа, но это не помешало Колдуну воссоздать историю о Мэрилин Монро.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Московский цирк было совершено проникновение зоорадикалов.