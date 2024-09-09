«Верните мне мой 1989»: Яна Чурикова скучает по временам ярких экспериментов

Яна Чурикова о конце 80-х: У всех ничего не было и ты имел право на ошибку

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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В тот период страна вошла в такую историческую эпоху, когда у всех по большому счету ничего не было, но ты был в поиске чего-то нового и имел право на ошибку.

Телеведущая Яна Чурикова с ностальгией вспоминает времена, своего детства и юности, когда появилась музыкальная группа «Комбинация». Об этом она сообщила в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru на премьере сериала «Комбинация».

«Я пришла с настроением: верните мне мой 1989 (год. — Прим. ред.)», — пошутила Чурикова.

По ее словам, люди, которые помнят классическую версию группы «Комбинация» застали определенную историческую эпоху в стране и в мире. Люди иначе одевались, чем сейчас, потому что ни у кого практически ничего не было.

«Но вопрос же не в материальном достатке. Ни у кого ничего не было по большему счету. А вопрос в этом ощущении поиска. Все еще впереди, ты можешь экспериментировать, можешь ошибаться, ты не знаешь, что с тобой происходит», — отметила телеведущая.

Чурикова подчеркнула, что время было совершенно другим. Люди действовали спонтанно, когда появлялась идея, а анализировали действия уже потом.

«Так что для меня история восхождения группы „Комбинация“, история того, что этот коллектив закрепился и вообще стал популярным. Девчонки отвоевали себе свое место на эстраде. Между прочим, нормально так потрудившись. Все по-честному. Очень, мне кажется, такая эпохальная. В хорошем смысле этого слова», — сказала Чурикова.

Одним из основных участников коллектива некоторое время была певица Алена Апина. У Чуриковой сложились о ней очень хорошие впечатления, когда она работала вместе с ней. Телеведущая вместе с коллегами записывала для певицы музыкальный сет. И Алена пришла подготовленной, что порадовало Яну.

«Внимание к деталям — все как я люблю», — отметила телеведущая.

Чурикова уважает тех артистов, кто ответственно подходит к своей работе. По ее мнению, Апина как раз одна из таких.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Яна Чурикова резко осудила непрошенную критику.