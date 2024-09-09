Следователи возбудили дело после крушения легкомоторного самолета в Подмосковье

Фото: 5-tv.ru

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В результате происшествия погибли два человека.

Правоохранители возбудили уголовное по факту крушения в Московской области легкомоторного самолета. Об этом сообщила пресс-служба Западного межрегионального СУ на транспорте Следственного комитета России в Telegram-канале.

Случилось все возле поселка Ватулино в Подмосковье. Дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». В результате крушения самолета погибли два пилота.

Следователи сейчас устанавливают все обстоятельства трагедии, организован комплекс соответствующих мероприятий.

При этом источник 5-tv.ru сообщил, что крушение легкомоторного самолета, предварительно, произошло из-за отказа двигателя. Представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале, в свою очередь, уточнил, что частный легкомоторный самолет-амфибия «Алекс-251» в результате крушения получил значительные повреждения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Подмосковье рухнул легкомоторный самолет. Борт проводил испытательный полет, во время которого потерпел крушение возле аэродрома поселка Ватулино Рузского городского округа.