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Войска киевского режима теряют на поле боя также и военную технику.

Вооруженные силы России продолжают отражать попытки вторжения армии Украины в Курской области. За все время боев уже ликвидированы более 11,4 тысячи боевиков ВСУ, а также огромное количество единиц военной техники. Об этом сообщили в Минобороны России.

Так, подразделения группировки войск «Север» отразили три атаки ВСУ в населенных пунктах Михайловка, Черкасская Конопелька и 10-й Октябрь. Сорваны попытки нападений противника в направлении Малой Локни, Коренево, Кремяного и Мартыновки. Результатом боев стала ликвидация до 25 боевиков ВСУ, а также уничтожение трех боевых бронированных машин (ББМ), включая американский «Макс Про» и два авто.

Вместе с тем нанесено поражение скоплениям живой силы ВСУ в районах населенных пунктов Апанасовка, Борки, Вишневка, Внезапное, Гуево, Казачья Локня, Любимовка, Малая Локня, Мартыновка, Новая Сорочина, Новоивановка, Обуховка, Свердликово и Снагость.

Российские войска нанесли удары по местам, где были сосредоточены иностранные наемники и украинские боевики в Сумской области. В частности, они находились в населенных пунктах Белополье, Беловоды, Бояров-Лежачи, Басовка, Глухов, Кондратовка, Локня, Свесса, Владимировка, Первомайское, Сумы, Юнаковка и Ямполь.

За минувшие сутки ВС России ликвидировали до 240 украинских боевиков. ВСУ также потеряли 13 единиц бронетехники, 11 ББМ, артиллерийское оружие, станцию РЭБ и десять авто.

«Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 11400 военнослужащих, 89 танков, 42 боевые машины пехоты, 74 бронетранспортера, 635 боевых бронированных машины, 371 автомобиль, 85 артиллерийских орудий», — говорится в сообщении.

Также среди потерь ВСУ — 24 пусковые установки реактивных систем залпового огня и восемь зенитных ракетных комплексов, 22 станции РЭБ и семь РЛС, а еще восемь единиц инженерной техники.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

Проживающих в граничащих с Украиной районах эвакуируют из соображения безопасности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что наемники отличаются особой жестокостью к населению курского приграничья. Российские силовики уже точно знают, из каких стран боевики действуют в Курской области.