Фото, видео: © РИА Новости / Григорий Сысоев; Instagram* / pavelvolyaofficial; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Комики вместе вышли на сцену и в последний раз вместе со зрителями поаплодировали легендарному ведущему КВН.

Бессменный ведущий Клуба веселых и находчивых (КВН) Александр Масляков оказал большое влияние на судьбу звезд Comedy Club. Об этом комики Гарик Харламов и Павел Воля заявили на сцене юмористического телешоу, опубликовав видео в соцсети последнего.

«То, что мы стоим на этой сцене — это большая заслуга Александра Васильевича Маслякова», — подчеркнул Воля.

Комик отметил, что именно под руководством Маслякова они полюбили шутки, а также поверили — они «это могут». Он добавил, что им это понравилось, в итоге решив дальше двигаться именно по этому пути.

Павел Воля пригласил на сцену практически весь коллектив Comedy Club, то есть тех, кто играл в КВН. Таким образом юмористы в очередной раз подчеркнули то, что было всем всегда ясно - телевизионный проект создавался теми, кого любят называть квнщиками.

«Мы хотим лично, от каждого из нас, и от лица всего коллектива Comedy Club сказать великому, большому человеку — спасибо за то, что мы оказались в этой профессии», — заключил Воля.

После этих слов в зале раздались нескончаемые аплодисменты, тем самым выражая почтение легендарному Александру Маслякову. Причем после они продолжили это делать уже стоя — зрители друг за другом вставали, не прекращая свои овации.

О смерти создателя и бессменного ведущего КВН Александра Маслякова на 83-м году жизни 8 сентября сообщили в официальном Telegram-канале Клуба. Ставшую легендарной еще в Советском Союзе телевизионную программу КВН Александр Масляков вел с 1964 года. За годы работы на телевидении он получил множество наград. В частности, он был полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». Кроме того, он создал творческое объединение «АМиК».

Ранее 5-tv.ru писал, как участник команды КВН «Сборная Санкт-Петербурга» Сергей Германов выступил с благодарностью к Александру Маслякову.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ