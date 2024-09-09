Фото: www.globallookpress.com / Jens BÃ¼ttner

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Что хранят в своих смартфонах неонацисты?

От того, что содержится в гаджетах боевиков армии Украины, «встают дыбом волосы». Об этом заявил командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

«Иногда залазишь в их (боевиков ВСУ. — Прим. ред.) гаджеты, и у тебя реально волосы дыбом встают», — сказал он.

В смартфонах украинских боевиков имеются материалы с избиением людей и отправкой их на передовую. Алаудинов добавил, что на кадрах встречаются и отдельные нацистские личности, у которых «на голове кастрюля».

«Даже диву даешься, как такое может быть», — отметил Алаудинов.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru писал: избивавший людей боевик ВСУ рассказал, что боится последствий после содеянного. Украинские разведчики снимали на видео, как унижают и бьют бойцов армии России и мирных граждан в Курской области.