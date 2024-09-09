«Проснулся в бочке»: Алексей Шевченков о своей алкогольной зависимости

Фото: © РИА Новости / Кристина Кормилицына

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За некоторые поступки актеру стыдно до сих пор.

Заслуженный артист РФ Алексей Шевченков некоторое время страдал от алкогольной зависимости. Из-за нетрезвого состояния он часто просыпался в самых неожиданных местах. Об этом он рассказал в беседе с изданием WomanHit.

Увлечение спиртными напитками довели до того, что актер потерял документы и жил на улице. Одновременно он работал в театре Прогресс Сцена Армена Джигарханяна. И руководитель учреждения запретил Шевченкова пускать ночевать.

Актеру приходилось бродить по улицам и спать, где придется. Из-за алкоголя он был не прихотлив к месту. Мог заснуть в кустах и проснуться к восьми часам утра, чтобы пойти работать в театр.

«Но был один случай, когда я проснулся в бочке. Я не помню, как туда попал, но полагаю, что, наверное, когда хотел спать, нашел именно это укромное место, чтобы патруль меня не нашел и не забрал в обезьянник», — признался Шевченков.

Спустя время актер пересмотрел свои жизненные приоритеты и с 2006 года не пьет. Он считает алкоголь злом, который «убивает разум», заставляя человека совершать плохие дела.

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