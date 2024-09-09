Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Бобылев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Бойцы за сутки ликвидировали 560 боевиков ВСУ.

Бойцы подразделения группировки войск «Центр» армии России в ходе спецоперации освободили населенный пункт Мемрик в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Вместе с тем российские войска нанесли поражение противнику в районах таких населенных пунктов, как Калиново, Михайловка, Розовка и Дружба ДНР. Бойцы РФ отразили восемь контратак штурмовых групп и бригады нацгвардии Украины.

В результате боев было ликвидировано до 560 украинских боевиков. Также ВСУ потеряли по четыре боевые бронированные машины и гаубицы Д-30, а также три авто и по одной самоходной артиллерийской установке 2С3 «Акация», орудие Д-20 и гаубицу «Мста-Б».

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Донбассе ВСУ несут большие потери. Пехотинцев без опыта бросают в бой, и они погибают в течение нескольких дней.