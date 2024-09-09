Дело о массовом отравлении: в Карелии арестован повар, готовивший шаурму с сальмонеллами

В Карелии арестован повар, который готовил шаурму с сальмонеллами

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина; 5-tv.ru

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Несколько дней назад в больницах города Сегежа с признаками острой кишечной инфекции оказались 87 человек.

В Карелии арестовали повара, которого подозревают в приготовлении зараженной сальмонеллами шаурмы. Предварительно, по его вине в кафе быстрого питания за несколько дней отравились почти 100 человек.

Примерно половина из них — дети. 26 пациентам потребовалась госпитализация. У некоторых уже подтвердился диагноз сальмонеллез.

Роспотребнадзор выявил многочисленные нарушения. В частности, по данным ведомства на месте царила антисанитария, у сотрудников не было медкнижек. Арестованный с этим не согласен и вину свою не признает.

Известно, что повар — он же владелец точки общепита — вел бизнес вместе с супругой. Ближайшие два месяца он проведет под стражей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал подробности массового отравления шаурмой в Карелии, где в медучреждения с жалобами на признаки острой кишечной инфекции обратились 87 местных жителей.