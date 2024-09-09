Упал, больница, кража: у режиссера Германа Энтина украли несколько элитных картин

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Актер из фильма «Следствие ведут знатоки» в это время не находился дома из-за здоровья.

Злоумышленники украли у театрального режиссера Германа Энтина четыре элитные картины во время его недельного отсутствия в больнице в Москве. Об этом стало известно 5-tv.ru.

Как сообщил источник, 82-летний артист вернулся домой после выписки из больницы. Около недели назад пожилой деятель культуры неудачно упал дома.

Вернувшись после госпитализации, режиссер заметил странное расположение полотен — они висели в ином порядке. Кроме того, его удивил факт появления у себя дома других картин. По данным 5-tv.ru, Энтин лишился четырех полотен, по два на авторов — Льва Жегина и Михаила Ларионова.

Примечательно, что в итоге целостность замков квартиры не была нарушена. При этом Энтин уверен, что своими ключами он ни с кем не делился. Сообщается, что полиция уже начала проверку по факту пропажи четырех элитных картин. Общая сумма ущерба уточняется.

Герман Энтин известен благодаря своему участию в съемках различных фильмах и сериалах. Например, в картине «Следствие ведут знатоки» и «Женщины, которым повезло». Стоит добавить, что с 1967 года Энтин является актером Московского драматического театра имени Ермоловой.

Ранее 5-tv.ru писал, как из Третьяковской галереи украли картину — прямо во время проведения выставки.