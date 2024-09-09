Покрывал игорный бизнес: в Красноярске задержан замначальника отдела МВД

В Красноярске задержали сотрудника МВД по подозрению в получении взятки

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко; Telegram / ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия / krksledkom; 5-tv.ru

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Он действовал вместе с коллегой, теперь в отношении них возбуждены уголовные дела.

Правоохранители задержали в Красноярске заместителя начальника отдела Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД России по региону. Сотрудник подозревается в получении взятки. Об этом сообщила пресс-служба краевого управления Следственного комитета России в Telegram-канале.

По данным следствия, в период с августа по октябрь 2023 года задержанный вместе со старшим оперуполномоченным по особо важным делам УЭБиПК ГУ МВД по предварительному сговору получили через посредника частями взятку в общем размере 345 тысяч рублей. Причем фигуранты пытались скрыть следы преступления. Для этого взятка была сначала переведена на криптобиржу в криптовалюте, а затем обналичена.

За эти деньги сотрудники не проводили оперативно-розыскные мероприятия и проверки в отношении жителя Красноярска, осуществляющего незаконную игорную деятельность.

«Он (замначальника отдела. — Прим. ред.) подозревается в получении взятки, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере. Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных УФСБ России по Красноярскому краю», — говорится в сообщении.

Задержанный заключен под стражу. Также правоохранители расследуют уголовное дело в отношении его напарника — бывшего старшего оперуполномоченного по особо важным делам. Тот подозревается в получении взятки и превышении должностных полномочий.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что кинорежиссер Алексей Петрухин стал фигурантом дела о взятке. Деятель искусства уже находится под домашним арестом. Теперь ему изменили меру пресечения.