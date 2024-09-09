Умер Герой России, летчик-снайпер Игорь Родобольский

Фото: uralfo.gov.ru / Официальный сайт полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе

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Его подвиги навсегда вписаны в историю страны.

Герой России, летчик-снайпер Игорь Родобольский скончался на 65-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба аппарата полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе (УФО) Владимира Якушева. Он выразил глубокие соболезнования родным и близким Родобольского.

«Уход летчика-снайпера, Героя Российской Федерации Игоря Олеговича Родобольского — невосполнимая потеря для всей нашей страны. Он был примером верности службе, Родине и народу», — говорится в сообщении.

При этом причина смерти не уточняется. Также не указываются дата и место прощания с Игорем Олеговичем.

Игорь Родобольский был самым титулованным военным по количеству боевых наград в России. Особое внимание при жизни он уделял воспитанию поколений, активно участвовал в образовательных и патриотических проектах УФО, общался со школьниками и студентами. Якушев подчеркнул, что подвиги Родобольского навсегда вписаны в историю страны. Наследие Героя России будет жить в памяти всех тех людей, которые знали его.

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