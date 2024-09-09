Фото: © РИА Новости / Сергей Бобылев

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Российская армия продолжает проводить спецоперацию по защите республик Донбасса.

Вооруженные силы России в ходе спецоперации освободили населенный пункт Водяное в Донецкой Народной Республике.

Населенный пункт расположен к северо-востоку от Угледара. Освобождение Водяного продвигает российских бойцов в этой части зоны СВО. В частности, они смогут оперативно окружить Угледар и освободить его.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВС России освободили населенный пункт Новогродовка в ДНР.