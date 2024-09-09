«Постоянно забываю»: Маск иронично указал на политику Байдена

Маск: я постоянно забываю, что Джо Байден все еще технически руководит США

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Faye Sadou

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Миллиардер выступает в поддержку кандидата от республиканцев.

Американский предприниматель Илон Маск постоянно забывает, что президент США Джо Байден все еще выступает главой Белого дома. Об этом бизнесмен рассказал на своей странице в соцсети X.

«Я постоянно забываю, что Байден все еще технически руководит страной», — признался миллиардер.

Важно отметить, что основатель компании SpaceX ранее заявлял о поддержке на грядущих выборах США кандидата от республиканцев — Дональда Трампа. Миллиардер также далеко не первый раз критикует действующего американского лидера Джо Байдена. Например, бизнесмен активно критиковал миграционную политику США, указывая на беспомощность в этом вопросе текущего президента США.

Примечательно, что в недавнем интервью Reuters Трамп заявил о готовности выдать Маску особую роль. В частности, назначить его советником или членом кабинета министров в случае победы кандидата от Республиканской партии. Причем бизнесмен оказался не против подобного предложения.

Выборы на пост главы американского государства должны состояться 5 ноября 2024 года. Действующий президент США Джо Байден 21 июля объявил о добровольном выходе из предвыборной гонки, предложив выдвинуть от Демократической партии вице-президента Камалу Харрис.

Главный противник Байдена, республиканец Дональд Трамп, обрадовался этой новости, заявив, что обойти Харрис ему будет гораздо проще.

Ранее 5-tv.ru писал, как миллиардер Илон Маск устроил предварительное состязание кандидатов в президенты США в своей соцсети X. Победитель оторвался от своего соперника со значительным отрывом.