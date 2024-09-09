«Наиболее жестко»: стало известно о зверских действиях наемников под Курском

Фото: www.globallookpress.com / Wosunan Photostory

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Российские силовики уже точно знают, из каких стран боевики действуют в Курской области.

Особой жестокостью в отношении жителей приграничных районов Курской области отличаются иностранные наемники. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Наиболее жестко по отношению к мирным жителям ведут себя наемники», — указывается в публикации.

Отмечается, что на курском направлении совершенно точно действуют наемники из Соединенных Штатов, Польши и Франции.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

Проживающих в граничащих с Украиной районах эвакуируют из соображения безопасности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что расчеты «Града» помешали боевикам ВСУ закрепиться в приграничье Курской области. Основа тактики наших артиллеристов — эффект неожиданности и точное наведение.