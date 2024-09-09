В Башкирии ищут семилетнего ребенка, который был внутри утонувшей машины
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько
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Автомобиль утянуло в воду из-за лодочного прицепа. В салоне находилась семья из пяти человек.
В Башкирии ищут семилетнего мальчика. На реке Белая утонул автомобиль. Это произошло, когда отдыхающие спускали на воду лодку. Прицеп, на котором она находилась, утянул за собой и машину.
Внутри находилась семья из пяти человек — двое взрослых и трое детей. Четверым удалось выбраться, им уже оказана медицинская помощь. Позже спасатели достали машину из-под воды, но мальчика внутри не оказалось.
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