Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Мероприятие посвящено 81-й годовщине освобождения Донбасса.

В Донецке прошла акция «Свеча памяти». Она посвящена 81-й годовщине освобождения Донбасса.

В мероприятии приняли участие активисты молодежных организаций и просто неравнодушные жители. Они выложили силуэт монумента героям-освободителям и надпись «Не гаснет памяти свеча».

«Молодежь Донбасса объединяется, чтобы показать, что им все равно. Они показывают противнику, что мы помним историю, что мы будем ее сохранять, и никто нам это не запретит! Все понимают, что противник бьет по мирным жителям, что противник пытается срывать массовые мероприятия. Но наша молодежь ничего не боится, они выходят, они показывают свою точку зрения и сохраняют историю», — заявил заместитель руководителя Донецкой организации «Молодая Республика» Микаэль Минасян

Донбасская наступательная операция — одна из самых значимых в истории Великой Отечественной. Советские войска разгромили 13 вражеских дивизий. Линию фронта удалось отодвинуть на 300 километров. Был освобожден стратегически важный промышленный и угольно-металлургический район.