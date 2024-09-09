Фото, видео: Reuters / Russian Defence Ministry; 5-tv.ru

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Пехотинцев без опыта бросают в бой, и они погибают в течение нескольких дней.

Серьезные потери националисты несут и в Донбассе. Причем говорят об этом — западные СМИ. В интервью журналистам издания The Economist солдаты ВСУ жалуются на нехватку личного состава — и низкий уровень подготовки резервов.

Пехотинцев без опыта бросают в бой, и они погибают в течение нескольких дней. За нашими бойцами остается и преимущество по снарядам и технике. Как сообщает издание, в некоторых районах ДНР на один украинский снаряд приходится от трех до десяти российских.