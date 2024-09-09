Иммунолог назвал перелетных птиц возможной причиной появления вируса Усуту в РФ

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

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Самые экзотические «болячки», которые прежде не угрожали жителям северных широт, подбираются все ближе.

Опасный вирус Усуту, возникший на просторах Южной Африке и переносимый комарами, может добраться и до России. И помогут ему не безответственные путешественники, отказывающиеся от услуг врачей, а перелетные птицы. Об этом «Известиям» рассказал иммунолог, научный сотрудник Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН Михаил Болков. Эксперт отметил, что эту инфекцию разносят около 60 видов пернатых, а не только упомянутые выше комары.

По словам Болкова, экзотические болезни, такие как лихорадка Западного Нила, оспа обезьян и вирус Арапуш, все чаще фиксируются в странах с умеренным климатом, в том числе и в России. Симптомы вируса Усуту тоже периодически наблюдаются у жителей европейских стран. Например, в 2018 и 2022 годах регистрировались несколько таких пациентов в Италии. И это не случайность, а часть неизбежного и объективного процесса проникновения в человеческую популяцию все новых вирусов.

«Еще потенциальный кандидат, который может к нам прийти с юга, — это вирус Усуту. Он также родственник вирусов Западного Нила и энцефалита и переносится около 60 видами перелетных птиц и самыми обычными для нашей страны комарами вида Culex pipiens. Он родом из Южной Африки, но в последние годы его следы часто обнаруживают в европейских странах. В том числе в Германии, Хорватии и Польше», — заявил иммунолог.

Эксперт добавил, что неплохо обживается в РФ и вирус лихорадки Западного Нила, «родственник» давно знакомого россиянам клещевого энцефалита. Особенно опасен он для жителей южных регионов страны. Одна из последних вспышек заболеваемости с высокой смертностью — 5-7% — произошла в Волгограде. В эндемичных регионах, заметил Болков, смертность значительно ниже, так как там со временем формируется коллективный иммунитет.

Специалист призвал сограждан не паниковать, так как все перечисленные вирусы являются трансмиссивными, то есть передающимися через укусы. С ними можно бороться, контролируя распространение тех же комаров. А преграда в виде промежуточного носителя — птицы или грызуна — создает дополнительный щит безопасности для человека. Он добавил, что жители мегаполисов лучше защищены от опасных болезней, чем те, кто живет за городом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США впервые за десять лет человек погиб от вируса энцефалита лошадей.