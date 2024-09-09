В Санкт-Петербурге прогремел фестиваль «Кинчев Фест»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков; 5-tv.ru

На нем выступили знаменитые и начинающие рокеры.

Музыкальный вихрь со всей яростью обрушился на Северную столицу. В Петербурге отгремел марафон бескомпромиссно чистого звука. «Кинчев Фест» уже в третий раз собрал на одной площадке лучшие рок-коллективы — мастодонтов жанра и начинающих звезд. Целых два дня со сцены звучали новинки и проверенные временем хиты. Размах впечатляет уже сейчас, и это только начало. В планах — расширить не только состав участников, но и географию грандиозного шоу. Корреспондент «Известий» Максим Облендер все расскажет.

От него как от бессонницы учащенно стучит сердце. Он заставляет забывать о времени. Он стал родным. Третий «Кинчев Фест» ярко и жарко прогремел над Невой. Настолько жарко, что музыканты подстраивали под солнечные лучи репертуар.

«Эту песню на жаре петь — это все равно, что ее не петь. Погода на самом деле определяет даже и определенным образом и формат концерта. Более того, я правильно сделал, что не поставил очень много боевиков в эту программу», — говорит Андрей Князев, лидер группы КНЯZZ.

Загорели на Балтике так, что и к теплым морям не надо. 12 групп — мэтры отечественного рока — Вадим Самойлов, «Калинов Мост», Монгол Шуудан, «Пилот», «Аффинаж», Jane Air, «План Ломоносова», F.P.G.

Лайн-ап фестиваля традиционно выбирает сам лидер «Алисы» — Константин Кинчев. Часто случайно услышанный альбом или даже песня — может открыть слушателям новое имя.

«Конечно, так именно и бывает, и есть старые проверенные, которые мне нравятся, которые поддерживают тот уровень, на который мы всегда ориентируемся. А я никого разговорами не утруждаю, я прихожу к каждому и спрашиваю, чем помочь, все ли хорошо и благодарю за то, что приняли приглашение», — отмечает Константин Кинчев, лидер группы «Алиса».

Личный контроль. И обмен винилом. Сам мэтр предпочитает слушать музыку старым аналоговым способом. Новички феста времени не теряют и площадку используют по полной. «Ермак» прямо во время концерта снимали клип.

«Снимали, потому что так надо по сюжету, нужен фестиваль. Подумали, что „Кинчев Фест“ отлично подходит под понятие классный фестиваль», — заявляет Владислав Шамин, вокалист группы «Ермак».

И на фоне сотен киловатт звука этого классного фестиваля — беззаботные детские танцы, поедание мороженого, мыльные пузыри. Фестиваль тяжелой музыки стал по-настоящему семейным.

Вокалист Jane Air Антон Лиссов показывает, как не потерять своего ребенка.

«Можно ноу-хау рассказать. Если вы берете ребенка на фестиваль, напишите на нем телефонные номера, чтобы вам его вернули, если он вам, конечно, дорог!» — шутит Антон Лиссов, лидер группы Jane Air.

Семьи и компании со всех уголков страны. И значительная часть зала не пропустила ни одного «Кинчев феста».

«Все "Кинчев Фесты" с первого, подряд. Это эмоции, это люди, которые вокруг тебя, они все заряженные!» — говорят посетители фестиваля.

«Почему нас здесь так много? А потому что это все заряжает! Это энергия, это люди», — вторит им другой зритель.

Энергия! Под стать названию дебютного студийного альбома «Алисы». Прошло почти сорок лет, у группы миллионы фанатов, создающих вот эту атмосферу. Такого шоу не делает ни один коллектив. «Жги, гуляй», как поется в одной из песен. Только здесь — буквально!

«Кинчев фест» — яркая точка уходящего фестивального лета, время подвести итог.

«Вроде как у нас все получается. Третий год и все получается. Огромное спасибо моей команде, которая работает не на жизнь, а на совесть», — благодарит Константин Кинчев.

А в следующем году фестиваль лидер Алисы подумывает расширять. Словно трасса Е-95, он соединит в музыкальном порыве две столицы, Петербург и Москву.