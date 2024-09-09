Выборы-2024: возбуждено 5 уголовных дел в связи с нарушениями

Возбуждено 5 уголовных дел в связи с нарушениями на выборах в России

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Запад пытался сорвать выборы в России, но безуспешно, отмечают в ЦИК.

В приграничных регионах голосование проходило при повышенных мерах безопасности. Как заявили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК), активные попытки сорвать выборы предпринимались из-за рубежа. Но безуспешно. О том, как голосовала большая страна — в репортаже корреспондента «Известий» Ксении Солдатовой.

«Это потрясающая система для всего мира. Я был наблюдателем на голосованиях в стольких странах. И то, что я увидел здесь — это одно из лучших», — говорит Алекс Саффа, электоральный эксперт из Сьерра-Лионе.

Международных экспертов из Сьерра-Лионе по-настоящему впечатлила наша система дистанционного электронного голосования. Отдать свой голос в пару кликов в этот раз смогли жители 25 регионов и Москвы. Явка почти 90%. В целом, уже известно, эти выборы прошли без серьезных нарушений, способных повлиять на результаты.

Прозрачность этих выборов обеспечивает, в том числе система видеонаблюдения. Все три дня все, что происходило на избирательных участках по всей стране, выводилось на большую интерактивную стену в Центризбиркоме. Даже сейчас, когда голосование окончено, можно посмотреть, что и где происходит и — что важно — перемотать на заинтересовавшее время.

Из инцидентов — в МВД отметили несколько сообщений о ложных минированиях. Уже возбуждены пять уголовных дел. А глава ЦИК Элла Памфилова рассказала. Что на трех избирательных участках — в Республике Алтай и Челябинской области недействительными признали 66 бюллетеней.

«Это нарушение порядка при проведении голосования вне помещения. Это в Челябинской области. И превышение числа бюллетеней, извлеченных из переносного ящика. Это в республике Алтай», — отмечает Элла Памфилова, глава ЦИК РФ.

Как рассказали в ЦИК, на этих выборах были и активные попытки их дискредитировать. И все с Запада.

Так Василий Пискарев, председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства в наши внутренние дела называет 200-страничный труд американской, якобы правозащитной, организации Human Rights Watch, которая — на деле — устраивает политические провокации в интересах США. И такую книгу выпустила как раз перед выборами.

«Обращение к нашим властям, причем так это жестко. Цитирую: „необходимо отозвать, дезавуировать все законы, касающиеся суверенитета"», — отметил Пискарев.

Вообще, к этому голосованию на Западе расчехлили весь арсенал: от кибератак с использованием искусственного интеллекта и фабрик ботов до армейских подразделений стран НАТО.

«Это антироссийская группировка, которую возглавляет Вашингтон. Смотрите, Курская область, да? В ночь с пятого на шестое число было вторжение банды наемников. У нас есть основание предполагать, что учитывался, в том числе наш политический календарь. Вот эти дроновые атаки, они точно соответствовали тем или иным нашим избирательным процедурам», — уверен Андрей Климов, глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства в дела РФ.

Но добиться своих целей на Западе не удалось. В Курской области губернатора выбрали и с большой явкой. Те, кто выехал из приграничья, смогли проголосовать в 14 регионах. Всего выборы проходили в 83 российских субъектах. Помимо прочего, жители, например, довыбирали депутатов в Госдуму. И, по предварительным результатам, туда проходят два бывших министра: энергетики — Николай Шульгинов и спорта — Олег Матыцин. А также экс-вице-премьер Виктория Абрамченко.