Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Представитель Общественной палаты РФ Александр Малькевич рассказал, как голосовали жители регионов РФ под угрозой ударов со стороны ВСУ.

Несмотря на угрозы новых атак Вооруженных сил Украины (ВСУ), жители Курской области приняли участие в выборах. Люди, занимающиеся восстановлением подшефных городов в новых регионах, тоже смогли проголосовать на специально подготовленных участках. Об этом рассказал сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Александр Малькевич, выступая в рамках десятого онлайн-марафона «Ночь выборов».

По словам Малькевича, в Мариуполе был открыт избирательный экстерриториальный участок для голосования за губернатора Санкт-Петербурга. В Луганской народной республике (ЛНР), в частности в городах Антрацит и Стаханов, ставропольцы смогли повлиять на выборы губернатора Ставропольского края. Это люди, которые месяцами живут в регионе, восстанавливают его и возрождают. Особенно спикер выделил население Курской области, сплотившееся ради выполнения гражданского долга.

«В ситуации внешнего давления, в ситуации диверсии, которые предпринимали боевики киевского режима в Курской области, мы увидели небывалое единение наших людей, высокую явку, сплоченность общества. Члены избирательных комиссий в касках, бронежилетах помогали людям проголосовать за свое будущее, выбрать губернатора», — сказал Милькевич.

Всероссийский онлайн-марафон «Ночь выборов. Десятая. Юбилейная. Наша» состоялся 8 сентября в Москве. Приглашенные эксперты и наблюдатели на встрече «без галстуков» оценили итоги единого дня голосования. Выборы губернаторов, депутатов и представителей Государственной думы (всего около четырех тысяч кандидатов) в 83 регионах России прошли с 6 по 8 сентября. Участки работали с 8:00 до 20:00 по местному времени.

Ранее, писал 5-tv.ru, избирательную систему России признали одной из лучших в мире.