Есть погибшие и раненые: Сирия подверглась обстрелу со стороны Израиля

Фото: www.globallookpress.com / Ammar Safarjalani

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Об атаке на три провинции страны пишет местная пресса.

Израиль атаковал несколько объектов на территории Сирии. Ударам подверглись три провинции страны. Об этом заявил арабский телеканал Al Hadath.

Атакованы провинции Дамаск, Тартус и Хомс, Израиль выпустил около 15 ракет. Как сообщают журналисты, удар был нанесен, в частности, по научно-исследовательскому центру в Хаме. Как сообщает ТАСС со ссылкой на агентство SANA, в результате атаки погибло пять человек, 19 местных жителей получили ранения разной степени тяжести.

Обострение на Ближнем Востоке продолжается с октября 2023 года, когда ХАМАС устроил массированный ракетный обстрел территорий Израиля, вошел в приграничные районы на юге страны и захватил заложников. Ответные удары начались незамедлительно. Новому витку эскалации положил начало удар ЦАХАЛ по объектам «Хезболлы» в Бейруте 30 июля. Пострадали десятки человек. Затем был ликвидирован Фуад Шокр, а на следующий день в результате удара по Тегерану погибли глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания и его телохранитель.

Ранее 5-tv.ru писал, что Израиль нанес удары по объектам «Хезболлы» на юге Ливана. Этот удар стал ответом Израиля на недавнюю атаку на свою территорию — было выпущено более 60 ракет.