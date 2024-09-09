Шесть человек пострадали в ДНР при обстрелах ВФУ за минувшие сутки

Фото: ИЗВЕСТИЯ / ЭДУАРД КОРНИЕНКО

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Украинские войска совершили десять вооруженных атак на регион.

Шесть жителей Донецкой Народной Республике (ДНР) пострадали при обстрелах Вооруженных формирований Украины (ВФУ) в воскресенье, 8 сентября. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Денис Пушилин. По его словам, противник совершил десять вооруженных атак, были выпущены более 25 боеприпасов.

«Применялись ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, ударный беспилотный летательный аппарат», — написал Пушилин.

По информации главы ДНР, в Макеевке при падении частей ракеты пострадали двое мужчин и одна женщина. В Горловке украинские боевики применяли ствольную артиллерию, там ранения средней степени тяжести получили еще два человека — мужчина и женщина. Еще одна жительница республики была травмирована при эвакуации в пункт временного размещения (ПВР) на трассе Дзержинск — Горловка, ВФУ сбросили на людей взрывоопасный предмет с беспилотника.

Денис Пушилин заявил, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Однако количество их увеличивается с каждым днем. Так, накануне, 7 сентября, четверо взрослых и один ребенок были ранены во время обстрела больницы. По объекту ударили утром кассетными боеприпасами.

Сражения продолжаются и в Курской области. Российские войска отражают атаки и неуклонно вытесняют врага со своих территорий. Как ранее сообщал 5-tv.ru, за минувшие сутки армия РФ ликвидировала до 510 боевиков ВСУ и 19 единиц бронетехники.