Певица Ирина Ортман впервые выступила перед российскими бойцами в зоне СВО

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / КРИСТИНА КОРМИЛИЦЫНА; Instagram* / ortmanirina; 5-tv.ru

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Артистка провела неделю в ДНР. Она также не раз посещала военнослужащих в госпиталях в составе «Народного фронта».

Солистка группы «Тутси» Ирина Ортман рассказала своим подписчикам в соцсетях о поездке в зону спецоперации. Певица неделю провела на передовой, побывала в нескольких населенных пунктах Донецкой народной республики (ДНР), в том числе в Мариуполе, и выступила перед военнослужащими. Прежде она не раз дарила свои песни российским бойцам в госпиталях в рамках акций общественного движения «Народный фронт».

«Большая Россия, пожалуйста, давайте не будем забывать о тех, кто сейчас несет службу на передовой, кто живет в приграничных городах. Сейчас как никогда важна поддержка каждого — мысленно, молитвенно, кто как может. Но не оставайтесь в стороне. Мы в тылу живем привычной жизнью, а бойцы рискуют каждый день. Низкий поклон», — написала в своем блоге звезда.

Ирина Ортман — жена офицера. После начала спецоперации на Украине ее супруг Роман, участник боевых действий, обладатель ордена Мужества, отправился на фронт. Как рассказывала артистка в интервью «МК», первый год конфликта был для нее одним из самых сложных в жизни. В командировках муж проводил месяцы без связи, оставалось только молиться, следить за новостями и надеяться на лучшее.

Исполнительница родилась в семье потомственных немцев, ее родная бабушка живет в Бремене. Однако у нее, по собственным словам, никогда не возникало желание покинуть Россию, особенно сейчас. Как отмечала Ортман, когда Родина находится в таком положении, побег можно приравнять к предательству. Как патриот и жена офицера она остается верной своей стране.

Ранее, писал 5-tv.ru, Ирина Ортман раскрыла секреты своей личной жизни.

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