Артиллеристы уничтожили пункт управления одного из подразделений ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Рамм; Минобороны РФ; 5-tv.ru

ВС РФ уверенно теснят противника в зоне проведения спецоперации.

Артиллеристы-десантники из расчета орудий Д-30 поразили пункт управления одного из подразделений ВСУ на правом береге Днепра в Херсонской области. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) смотрите в материале 5-tv.ru.

За время участия в спецоперации российские бойцы уничтожили несколько десятков артиллерийских систем, единиц бронетехники и плавсредств ВСУ, а также сотни человек личного состава.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.