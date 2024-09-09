«Он оплачивает счета»: появились подробности отношений Айзы с новым партнером

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

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Блогер пообещала больше не выбирать любовников исключительно по внешним данным.

Блогер Айза Анохина, которая впоследствии сменила имя на Айза-Лилуна Ай, рассказала о своем новом избраннике. Об этом пишет The Voice.

Айза уже дважды была замужем и обе попытки не увенчались успехом. После этого она активно пыталась найти свою любовь, но все время обжигалась, выбирая любовников, исходя из внешних данных.

В 39 лет блогер решила попытать счастье вновь. В этот раз она подошла к вопросу ответственно, проработав свои проблемы в течение двух лет с психологом. Инфлюенсер, осознав ошибки прошлого, поставила ставку на работоспособность и энтузиазм нового избранника.

«Он неленивый, у него классная работа, он оплачивает счета. Мне это все очень начало нравится. Инициатором начала отношений был он», — рассказала Айза.

Блогер поделилась, что они познакомились около восьми месяцев назад через общих знакомых. Сначала Айза не восприняла мужчину всерьез из-за десятилетней разницы в возрасте, но потом присмотрелась и поняла, что он весьма серьезно настроен. После этого у них закрутился роман.

«Сейчас я наслаждаюсь тем, что снова могу чувствовать эти эмоции», — подытожила Айза.

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