Мистер улыбка, создавший вселенную: не стало Александра Маслякова

Фото, видео: Владимир Гердо / ТАСС; 5-tv.ru

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Больше полувека на экранах телевизоров огромной страны он был эталоном стиля и всегда с молодым задором.

«К сожалению, меня сегодня нет с вами. COVID уже второй раз подкрадывается ко мне, и мне говорят, что надо какое-то время посидеть дома», — заявил однажды Александр Масляков.

Уже после этого видеообращения многие испытали настоящий шок. Как это, впервые за 57 лет личной телевизионной практике и за шесть десятков лет эфиров КВН его бессменный ведущий не выйдет на сцену и не произнесет своего фирменного…

«Мы начинаем КВН!».

Больше полувека на экранах телевизоров огромной страны Александр Масляков был эталоном стиля и тем самым, «мистером улыбкой», что советским телезвездам было совсем не свойственно. Но у молодого студента Московского Института Инженеров Транспорта и выбора особо не было — в ведущие новой молодежной телепрограммы его взяли во многом случайно, попросили помочь представить команду из своего вуза. Но свой единственный телешанс он использовал сполна — с видимой легкостью, молодым задором и все той же неизменной улыбкой.

«Наш первый конкурс — конкурс для членов жюри».

«Старый» КВН в прямом эфире продержится десять лет, но и после закрытия программы советское теленачальство сохранит Маслякова в роли одного из главных лиц музыкально-развлекательного направления. «Алло, мы ищем таланты!», «А ну-ка, парни! и «А ну-ка, девушки!». А последняя программа и вовсе станет предтечей самых модных сейчас телевизионных жанров: конкурс красоты, ток-шоу и челленджа — в одной программе.

«Овощерезка, кофемолка, миксер, и вот эта, как называется, банки закручивать? В общем, так и называется «банки закручивать»

А еще в 70-е именно Александр Масляков — бессменный ведущий главных музыкальных телеконцертов. Рождение всех советских хитов предварял его «напутствующий конферанс».

«Музыка Бориса Мокроусова, слова Михаила Матусовского».

Но самый масштабный камбэк Александра Маслякова случился в середине восьмидесятых. Перестройка позволила вернуться на телеэкраны острым шуткам. Тут же вспомнили про молодых, веселых и находчивых и про их прежнего ведущего, за 15 лет перерыва ни капли не растерявшего задора и маскимализма.

«Здравствуйте, уважаемые товарищи телезрители! Почти год назад с этой сцены я пригласил вас всех в гости во вновь появившийся „Клуб веселых и находчивых“. Клуб открылся, но вместе с ним оставался вопрос: быть ему или не быть?»

На этот вопрос дало самый что ни на есть положительный ответ само время. Конец 80-х и 90-е время расцвета «юмора имени Александра Маслякова». Его шоу бьет все рейтинги, превращается в настоящую бизнес-империю, и, по сути, становится инкубатором всех и до сих пор самых популярных российских комиков. Звезды стенд-апа и музыкальных пародий, кинокомедий и сатирических шоу давно уже живут собственной жизнью, но родом они все с той самой сцены, где-то с краю — но только с виду скромно — стоял Александр Масляков.

«Мне повезло в жизни, что я свою телевизионную жизнь, 90% передач, к которым я имел отношение, были посвящены молодым. Я привык, что кругом — молодые, и, естественно, приходится чему-то учиться», — признавался когда-то Масляков.

Порой у «квн-отца» и его «телевизионных детей» были разногласия и даже скандалы, но «родтсво по линии юмора» они будут ощущать всегда.

Он и в XXI веке, когда самому перевалило за 60-т и подробралось к 80-ти, продолжал активно работать, и своей творческой энергией добился государственного признания, ранее не покорявшегося телевизионщикам — стал полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». И на церемонии в Кремле благодарил все тот же — КВН:

«В придуманную и созданную 55 лет назад затею, игру, ставшую неформальным движением молодых, умных и позитивных людей. Спасибо им! И это движение продолжает расти и развиваться. И, конечно, Владимир Владимирович, Вам громадная благодарность за Ваше внимание и поддержку этого движения».

В одном из последних интервью — как раз к 80-летию — он признавался, что и в таком возрасте не покидает роли ведущего, потому что ему интересно. Рядом все с той же молодежью, у которой он считал совсем не зазорным попросить объяснить значение той или иной современной шутки. И с которой вместе прошел по всей жизни, десятки лет оставаясь самым современным ведущим программы с молодым задором в душе.