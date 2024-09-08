Российский танк «Царь-мангал» выдержал свыше 100 ударов ракет и дронов ВСУ

Фото: 5-tv.ru

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Экипаж остался невредимым благодаря дополнительным бронеплитам, которыми была обшита боевая машина.

Российский танк «Царь-мангал» выдержал свыше ста попаданий ракет и дронов украинских боевиков и сохранил экипаж. Об этом в эфире федерального телеканала рассказал сотрудник «Уралвагонзавода», который ремонтировал танк.

«Мы со своей бригадой восстановили его в кратчайшие сроки, менее месяца у нас на все ушло. Экипаж остался целым, невредимым», — поделился ремонтник.

По его словам, танкисты уцелели благодаря дополнительным бронеплитам, которыми обшит танк. Сейчас экипаж продолжает выполнять боевые задачи.

Танк «Царь-мангал» участвует в штурмовых атаках в зоне проведения спецоперации. В его задачи входит траление минных полей и прикрытие пехоты.

«Мангалами» российские бойцы прозвали специальные металлические конструкции, которые начали устанавливать на танки для защиты от дронов. На Западе обшитые сталью танки и БМП прозвали «черепахами».

На первый взгляд, нелепая антидроновая конструкция стала новым трендом на передовых участках спецоперации и доказала свою сверхэффективность.

Ремонтные подразделения российской армии используют возможности антидроновой защиты по максимуму, обваривая боевые машины листами стали снаружи и внутри.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как российские бойцы создали «Царь-мангал» для защиты от дронов.