Фото: Михаил Метцель / ТАСС

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В ее жизни остались только два близких мужчины — сын Константин и брат Роберт.

Диана Гурцкая выступила в Кремле вместе с сыном Константином в честь праздника «День знаний». Это первое совместное выступление семьи после трагедии.

В прошлого году 20 мая скоропостижно скончался муж певицы Петр Кучеренко на 47-м году жизни. Он был замминистра науки и высшего образования РФ. Ему стало плохо в самолете, когда он возвращался из рабочей поездки на Кубу.

На борту судна находила врач, которая оперативно оказала первую медицинскую помощь. Самолет экстренно приземлили в аэропорту Минеральных вод. На месте чиновника уже ожидала бригада скорой помощи. Спасти Петра медикам не удалось. Причиной смерти замминистра стал оторвавшийся тромб.

«Ровно год как тебя нет рядом — все та же боль и те же вопросы. А в ответ тишина», — написала певица в социальных сетях 20 мая 2024 года.

С трагедии прошло больше года, но только сейчас Гурцкая набралась сил и вышла на сцену вместе с единственным сыном Костей.

«Раньше я очень боялся. Но постепенно успокоился. Мама мне помогает и постоянно хочет, чтобы я с ней позанимался музыкой. А я не хочу (смеется)», — рассказывает 17-летний юноша в интервью с MK.RU.

Костя также рассказал, что не собирается идти по стопам мамы и связывать свою жизнь с музыкой. Сказал, что стеснятся и максимум на что готов, это попробовать. Пока он в раздумьях, с чем в перспективе связывать свою жизнь.

«Не факт, что я пойду стопами мамы. Но я очень интересуюсь музыкой. В принципе, можно будет попробовать», — признался Константин журналистам.

Также школьник рассказал, что звездность мамы никак не мешает ему выстраивать отношения со сверстниками. Они знают кто она, но мы об этом не разговариваем.

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Чем занимается Диана Гурцкая сегодня

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

В августе этого года Диана выпустила новую песню «Кофе с тобой» и запустила флэшмоб, где просила подписчиков из «ВКонтакте» записывать видео с их «кофейными моментами» под новую песню. Также она продолжает заниматься социально активной длительностью.

Она развивает свой фестиваль «Белая трость», который в этом году прошел 15 раз. Музыкальное мероприятие направленно на поиск талантливых детей по всей России. Как певцов, так и инструменталистов. Фестиваль является частью благотворительного фонда для помощи незрячим и слабовидящим детям «По зову сердца». Помимо этих проектов, певица продолжает работать над «Центром социальной интеграции Дианы Гурцкая», где помогает людям с инвалидностью интегрироваться в социум.

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«Я без творчества не представляю свою жизнь», — призналась Диана в интервью для М24.

Певица продолжает активно участвовать в проектах и заниматься семейным бытом. Вместе с родными она раз в неделю устраивает семейные дни, где они разговаривают и наслаждаются обществом друг друга. Она надеется, что сын также продолжит нести эту традицию. К слову, в этом году он заканчивает 11 класс и Диане очень интересно поговорить с ним и узнать, каким он видит свое будущее.

Как певица пережила утрату мужа

«18 лет назад мы сказали друг другу „да“ перед Богом. Оно продолжает звучать, преодолевая время, пространство, преодолевая тишину и боль. Четыре месяца как тебя нет рядом. Сложно принять это, сложно жить. Никогда не смогу смириться и поверить, что больше не будет утренних посиделок на кухне, неожиданного букета без повода, никогда не услышу: „Как твои дела“. Никогда — страшное слово», — написала певица в своих социальных сетях после долго затишья.

Петр Кучеренко стал для нее лучиком света, в который она долгое время не верила и сомневалась, может ли с ней произойти такое счастье, такая любовь. После смерти супруга, в течении первых 40 дней Диана каждый день приходила на могилу мужа. Освобождения певица так и не почувствовала.

«Я понимаю, осознаю, как я по нему скучаю. Скучаю до хрипоты, до боли в душе. Это невероятная тоска, которая сейчас меня душит», — сказала артистка в интервью Борису Корчевникову.

Помогли преодолеть ей утрату сын и родной брат Роберт, который всегда опекал ее и «заставил» выйти на большую сцену, когда осознал музыкальный талант девочки. Сын Костя, которого Петр растил как настоящего мужчину, всегда поддерживал мать и не оставлял ее один на один с горем. Кучеренко привил сыну лучшие качества главы семьи.

Перед отъездом на Кубу Петр лично попрощался только с сыном, так как жена была занята рабочими вопросами. Остальной семье он отправил сообщение в общий чат. О смерти отца Костя узнал одним из первых. Он написал в социальных сетях о личной трагедии и призвал всех, кого знает: ценить любимых, говорить им слова любви, обнимать чаще и помнить — в любой момент их можно потерять.

Получив печальное известие о смерти отца, Констант думал только о маме. Мальчик решил стать опорой для нее. Несмотря на свою ту боль, что испытал в тот момент сам.

К большому сожалению Дианы, она больше не сможет подарить сыну братика или сестрицу от Петра. Как сказала одна из близких подруг певицы, она как лебедь, который выбирает себе пару раз и навсегда.

Петра Кучеренко похоронили 24 мая 2023 года на Троекуровском кладбище.

Начало любви Павла и Дианы

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Пара познакомилась в начале 2000-х. Артистке нужен был юрист и Ирина Хакамада посоветовала ей обратиться за помощью к Петру. Искорка зародилась между людьми не сразу, это случилось на дне рождении певицы.

«Я сразу поняла, какой же он серьезный», — вспоминает Гурцкая их разговор на торжестве.

В какой-то момент, именинницу попросили спеть. Во время этого импровизированного выступления Петр понял, что больше никого кроме нее не видит.

«Она пела одну из грузинских песен, ее бархатный голос покорил меня. Больше других женщин я не видел», — рассказывал Кучеренко.

Когда она закончила петь, он понял, что влюбился. После чего между парой начался классический конфетно-букетный период. Они долго притирались друг к другу и стеснялись своих чувств.

В одном из интервью Диана рассказывала, что как оказалось, мужчина часто искал повод поговорить с ней, а она переводила стрелки на своего брата Роберта, с которым Петр был в хороших дружеских отношениях. В какой-то момент Кучеренко признался, что если бы хотел поговорить с Робертом, то звонил бы ему, а не его сестре.

Мать Петра очень тепло приняла девушку. Она сказала, что эта девочка больше многих других, заслуживает любви. Они до сих пор поддерживают отношения.

Свадьбу пара сыграла свадьбу в 2005 году, а через два года Гурцкая родила их первого и единственного ребенка. Страх Дианы по поводу наследственности ее слепоты не подтвердился. Мальчик родился крепким и здоровым.

«Наша жизнь — это была сказка, Боря, это была сказка. Невероятная сказка Золушки что ли. И эта сказка случилась со мной. И в течение 18 лет я была благодарна богу, судьбе за эту сказку… Я с первых дней понимала, что с ним буду счастлива. Это была любовь, это и есть любовь», — призналась певица Корчевникову.

Диана Гурцкая уверена, что Петр никогда не оставит их с сыном. Он всегда будет где-то рядом. Защищать их и поддерживать. Поэтому она будет продолжать жить и творить, в память о своем муже.

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