Фото: www.globallookpress.com / Alexei Nikolsky

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Российские войска продолжают ликвидировать противника в зоне СВО.

Вооруженные силы России в ходе СВО поразили пункт временной дислокации сил специальных операций (ССО) «Юг» армии Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Российские бойцы поразили цеха производства, сборки и снаряжения беспилотников, а также скопления живой силы и военной техники противника в 127 районах.

Помимо этого, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре управляемые авиабомбы Hammer и еще столько же реактивных снаряда HIMARS. Были также уничтожены три украинских беспилотника.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru писал, что армия РФ за сутки ликвидировала до 510 боевиков ВСУ в Курской области. ВС России продолжают вытеснять противника с территории страны.