Суд приговорил к колонии экс-военного по делу о хищении земель Минобороны

Фото: www.globallookpress.com / Andy Dean

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Он признан виновным в мошеннических действиях.

Второй Западный окружной военный суд приговорил экс-военного Сергея Бородина к трем годам и пяти месяцам колонии по делу о хищении земель Минобороны (МО) России на сумму более 940 миллионов рублей. Обвиняемый признал свою вину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Судебная коллегия Второго Западного окружного военного суда, не удовлетворила апелляционную жалобу со стороны защиты Бородина и оставила приговор первой инстанции без изменений.

К слову, Бородин после признания вины в мошенничестве возместил ущерб Минобороны РФ. Всего в деле фигурируют около десяти человек.

Следствие установило, что Сергей Бородин в период с января 2008 года по ноябрь 2021-го в составе организованной преступной группы обманул должностных лиц МО, а также государственных и муниципальных органов власти.

Злоумышленники приобрели право на ведомственное имущество: сформированные из земель обороны и безопасности земельные участки вблизи ряда населенных пунктов на общую сумму свыше 940 миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru писал, что экс-замминистра обороны Павла Попова арестовали до 29 октября. Против него свидетельствовали два человека: генерал-майор Владимир Шестеров и директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов.