«Как бахнет!» — очевидица рассказала о моменте удара ВСУ по мебельной фабрике под Белгородом
Жительница Белгородской области: ВСУ ударили по мебельной фабрике
Фото, видео: 5-tv.ru
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Украинские боевики дважды атаковали село за утро 8 сентября.
Вооруженные силы Украина нанесли удар по селу Никольское в Белгородской области, вражеский снаряд прилетел в мебельную фабрику. Об этом рассказала очевидица атаки в беседе с 5-tv.ru.
«Возле дома стояла, разговаривала с соседкой — и бахнуло. Я только сказала: „Господи, спаси и сохрани нас“. И они как бахнут. Дым пошел», — сказала женщина.
Она при этом отметила, что в месте нанесения удара находился только гражданский объект, никаких военных целей там нет.
На месте работают оперативные службы, пожарные тушат возгорание. На кадрах, снятых корреспондентом 5-tv.ru, видно, как черный клубы черного дыма поднимаются в небо над населенным пунктом.
Утром губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале сообщил о нескольких атаках ВСУ на село Никольское. В результате первой пострадали три человека: одной пострадавшей оказали медпомощь на месте, а двоих детей госпитализировали.
«Мальчика в тяжелом состоянии с черепно-мозговой травмой и рваной раной левой голени и его брата с закрытой черепно-мозговой травмой бригады СМП доставили в областную клиническую больницу», — сообщил он.
Также были повреждены четыре многоквартирных дома, 12 частных домовладений, две хозпостройки и еще столько же коммерческих объектов. Оказались разрушены два здания. По словам Гладкова, это жилые дома.
Позднее украинский беспилотник атаковал село снова. В результате на территории предприятия загорелся ангар и, как следствие, обрушилась кровля по всей площади. Информация о последствиях уточняется, отметил губернатор.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ начали применять дроны с расплавленным металлом. Эту технологию использовали немецкие нацисты.
1/3 Telegram / Настоящий Гладков / vvgladkov
2/3 Telegram / Настоящий Гладков / vvgladkov
3/3 Telegram / Настоящий Гладков / vvgladkov