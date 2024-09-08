Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Король российской эстрады отметил, что решил сделать ход конем в общении со СМИ.

Филипп Киркоров неожиданно проникся любовью к журналистам и поразил окружающих своей невероятной любезностью. Кадры его преображения оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Король российской эстрады известен своими скандалами со СМИ. Чего только стоит ситуация с «розовой кофточкой» Ириной Ароян, которая потом подала на него в суд. Или скандальный случай в 2022 году, когда Киркоров послал девушку, которая задала ему двусмысленный вопрос.

Но сейчас народный артист РФ поражает невероятными и спокойными высказываниями. И его участие на международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна — 2024» в «Сириусе» это прекрасно продемонстрировало.

Когда кто-то из толпы решил узнать, являются ли плюсом или минусом журналисты в жизни артиста, он незамедлительно ответил: «Плюсом, конечно».

«А куда же мы без них. Это как музыка без нот, артист без журналистов», — сказал Филипп.

По словам музыканта, перед тем, как начать карьеру певца, он думал, что будет работать в газете.

«Потому что мне очень нравилось писать какие-то статьи, делать какие-то эссе. Мне вообще нравилось всегда писать, рассказывать», — отметил Киркоров.

Даже на другой компрометирующий вопрос о том, как он относится к тем звездам, кто оскорбляет журналистов, Филипп отреагировал с долей юмора: «Вы на меня намекаете?».

Но ему тут же напомнили, что недавно Григорий Лепс пожелал журналисту «скорейших похорон». И Киркоров поспешил оправдать своего коллегу по творческому цеху.

«Григорий Викторович он же шутник известный. Шутит. Конечно он не со зла. Не в серьез, надеюсь, воспринимаете слова Григория Викторовича?» — прокомментировал певец.

По мнению Филиппа, зачастую сами журналисты могут достать человека «глупыми вопросами». Но уточнил, что сейчас работники в СМИ стали куда лучше, чем раньше. И уже не вызывают раздражения.

«Я уже как-то не реагирую на это. Просто улыбаюсь», — рассказал Филипп.

Кроме того, Киркоров поделился, что его даже перестали обижать те выдумки, которые о нем появляются в интернете. Причем решил сделать ход конем, заявив, что вообще-то он сам их создает, а некоторые в них охотно верят. И задорно показал язык.

Также исполнитель песен уверен, что у него с журналистами игра в пинг-понг. И двусмысленно подчеркнул, что кто-то в этой схватке играет профессионально, а кто-то проигрывает.

Вишенкой на торте стал вопрос из толпы, любит ли Киркоров журналистов.

«А как же? Я вас не люблю, я вас обожаю», — признался он.

И это не первый поступок артиста, который ставит в тупик. Ведь ранее он спокойно отреагировал на критику своей новой композиции. Его нынешняя модель повеления — абсолютная невозмутимость. Это удивляет тех, кто привык, что он постоянно в центре скандалов и слухов. Возможно, боясь снова «зайти не в ту дверь», Киркоров решил следовать другой тактике.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Филипп Киркоров анонсировал выход музыкального фильма.