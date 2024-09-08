Сборная России по футболу вылетела из Вьетнама после отмены матча с Таиландом

Фото, видео: Telegram / Сборная России по футболу / teamrussia; 5-tv.ru

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Супертайфун «Яги» не помешал национальной команде покинуть Вьетнам.

Сборная России по футболу вылетела из вьетнамской столицы Ханоя после отмены товарищеского матча с Таиландом из-за тайфуна «Яги». Об этом сообщила пресс-служба команды в Telegram-канале.

Еще примерно в 21:03 по московскому времени в канале появилось видео с вратарем сборной России Матвеем Сафоновым, который ответил на главный вопрос болельщиков, так и не увидевших матч с Таиландом: не обидно ли пролететь 20 тысяч километров и не сыграть? Ответ футболиста был прост: «ничего страшного, бывает».

«Конечно, хотелось сыграть, но что имеем, то имеем. Мы не можем повлиять на тайфун. Главное — сейчас улететь хотя бы, а то из-за такой погоды это может быть не сегодня и не завтра утром», — сказал Сафонов.

Вратарь пошутил, что на самом деле на улице «не все так плохо», хотя за окном отеля команды падают деревья с кусками асфальта.

Фото, видео: Telegram / Сборная России по футболу / teamrussia; 5-tv.ru

Несмотря на погоду и переживания спортсменов, сборной все-таки удалось вылететь в Москву. Уже примерно через полтора часа футболисты сидели в аэропорту Ханоя. В соцсети появилось видео, на котором спортсмены смотрят что-то на планшете.

Позднее были опубликованы и фотографии. На кадрах футболисты поднимаются в самолет. На борту игроки находились уже в тот момент, когда тайфун успокоился. Ночью в Telegram-канале появилось новое сообщение: «Милая, мы полетели! Люблю».

Причиной отмены официальной встречи с командой Таиланда, которая должна была состояться 7 сентября в 16:00 по московскому времени стал тайфун «Яги». Однако контрольную игру все же успели провести. Она прошла 5 сентября, российская сборная одержала победу со счетом 3:0.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские футболисты выложили видео тренировки во время тайфуна в Таиланде. Занятие проходило во время сильного ливня и раскатов грома с молниями.