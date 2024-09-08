Илон Маск заявил о планах запустить корабль Starship на Марс в 2026 году

Фото: www.globallookpress.com / Liu Jie

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Предприниматель намерен построить на планете «самоподдерживающийся» город в ближайшие 20 лет.

Основатель компании SpaceX, американский предприниматель Илон Маск планирует совершить первые беспилотные запуски космического корабля Starship на Марс через два года. Об этом он сообщил на странице в соцсети X.

«Первые корабли Starships на Марс будут запущены через два года, когда откроется следующее трансферное окно Земля–Марс. Они будут беспилотными, чтобы проверить надежность посадки на Марс», — написал он.

Если эти посадки пройдут успешно, то через четыре года будет дан старт первым пилотируемым полетам на Марс. Причем в этом случае частота рейсов начнет расти в геометрической прогрессии. Маск намерен построить на планете «самоподдерживающийся» город в ближайшие 20 лет.

«Многопланетность значительно увеличит вероятную продолжительность жизни сознания», — подчеркнул предприниматель.

Прежде Маск заявлял, что для колонизации Марса потребуется 20 лет и около миллиона человек. Перевозить грузы он собирается на ракете Starship 3, в которую можно загрузить до 200 тонн. Предприниматель хотел бы, чтобы корабли отправлялись на Марс как минимум раз в два года. Он уверен: те, кто побывают на красной планете, больше никогда не захотят вернуться обратно.

Ранее 5-tv.ru писал, что Маск планирует доставить людей на Луну в течение следующих пяти лет, а на Марс — в течение семи-девяти.