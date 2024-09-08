Мама Гоши Карцева умерла у него на руках после девяти лет борьбы с онкологией

Фото: YouTube / goshakartsev

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Модный эксперт признался, что столкнулся с тяжелой депрессией и пытался справиться с горем с помощью алкоголя.

Известный стилист и телеведущий Гоша Карцев заплакал, вспоминая смерть матери в интервью Лауре Джугелия. Встречу с журналисткой он провел в своем родном городе — Петропавловске-Камчатском. Побывал в школе, где учился, вспомнил дом, в котором рос. Там, в прошлом, осталась боль утраты самого близкого человека. Впрочем, по словам модного эксперта, он до сих пор не осознал этой трагедии. Мама Карцева боролась с онкологией. Долгое время она скрывала болезнь от сына, а когда все открылось, он не мог справиться с ужасом.

«Я просто в себя заливал, чтобы забываться, потому что это все фоном происходило. Когда я узнал про первую стадию, которую от меня скрывала вся семья, то я заливался. Она боялась за меня, очень переживала. Первым был рак груди. Она его прятала всякими разными способами. Ну я просто подыгрывал. Делал вид, что ничего не вижу», — рассказал стилист.

Как отметил Карцев, при постановке диагноза врачи давали его родительнице полгода, но она не сдалась и мужественно сражалась. Женщина прожила еще девять лет, несмотря на первоначальный вердикт. Недуг все же дошел до четвертой стадии. После очередного курса химиотерапии, казалось, ситуация ухудшилась — отросли волосы, мама чувствовала себя хорошо и была бодра.

«Тут она ночует у сестры и падает, не может встать, забраться на кровать. Три хирурга разных пытались понять. Говорили, что перелом. Но мы понимаем, что это не перелом… Это были метастазы в позвоночнике. С тех пор она не вставала, была в коляске», — поделился Карцев.

Модный эксперт и его сестра пришли к выводу, что на Камчатке не смогут помочь маме. Они отправились во Владивосток за помощью, на сборы и переезд ушла всего неделя. На месте удалось найти врачей, которые распознали причину состояния женщины и начали лечение. Возвращаться на Камчатку после этого мама стилиста не захотела, не хотела, чтобы ее больной видели соседи и знакомые. И однажды наступил тот самый последний день вместе.

«Она у меня умерла на руках… В какой-то момент я понял, что это сейчас произойдет. Я позвал сестру и племянника, чтобы они попрощались. И все, дальше я зашел, взял ее за руки. Она при мне сделала свой последний вздох», — с дрожью в голосе делился стилист.

После смерти мамы и похорон Гоша Карцев ушел с головой в работу, по уши в делах, казалось, было легче справиться с горем. Труд без выходных напоминал подъем, за коим неизбежно наступал спад. В один из дней стилист не пошел в офис, а вернулся домой, где провел в одиночестве пару недель. В период депрессии посещали мысли о суициде, и что после его смерти в мире ничего не изменится. Тогда Гоша понял, что не справляется с горем, и обратился к психологу. Терапия вернула его к жизни, хоть и не стерла память.

Ранее, писал 5-tv.ru, российская вакцина от рака прошла доклинические исследования.