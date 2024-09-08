Роковая красотка стала причиной массовой драки в поселке под Краснодаром

Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

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В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело.

Массовая драка произошла в поселке Афипском Краснодарского края. Кадры, на которых запечатлена толпа голосящих хулиганов, появились в социальных сетях в воскресенье. Как сообщили представители администрации Северского района в официальном Telegram-канале, причиной конфликта была девушка. При каких обстоятельствах выяснение отношений перешло в масштабную потасовку, не уточняется.

«По информации правоохранительных органов, конфликт произошел на бытовой почве, поссорились из-за девушки. После поступления сигнала о происшествии, на место прибыли наряды полиции, драка остановлена. В настоящий момент все разошлись», — сказано в заявлении.

Отмечается, что по итогам происшествия никто из участников драки не явился в полицию с заявлением. За медицинской помощью также ни один из них не обратился. По предварительным данным, серьезных ранений или повреждений уличные бойцы также не получили. Правоохранители уже выявили самых активных драчунов, позже они будут приглашены на допросы.

Сотрудники управления МВД по Краснодарскому краю продолжают работу по установлению всех обстоятельств. По информации из региональной прокуратуры, возбуждено уголовное дело о хулиганстве группы лиц по предварительному сговору.

Ранее, писал 5-tv.ru, после групповой драки с поножовщиной в Петербурге скончался мужчина.