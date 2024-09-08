Календарь перевернули: как шуфутинцы в Москве отмечали Шуфутинов день

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / АНДРЕЙ ЭРШТРЕМ; 5-tv.ru

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Знаменитому хиту Михаила Шуфутинского исполнилось 30 лет. Вместе с ним новую популярность обретают и другие композиции 1990-х.

Есть один человек, который на один день затмил и Трампа, и Харрис в Интернете. Это Михаил Шуфутинский. И я думаю вы догадываетесь, что это был за день. Третье сентября. В этом году исполнилось 30 лет песне. По такому случаю главный хит осени исполнили три раза на бис в Государственном Кремлевском дворце съездов.

И пока пиарщики и музыкальные критики спорят, почему эта песня обрела такую популярность, я вот о чем подумал, наша эстрада сейчас не производит почему-то таких шлягеров, которые могли бы увлечь людей разного поколения. И ведь тогда, в начале 90-х, когда и была написана песня про «костры рябин», таких общенародных хитов было хоть отбавляй почему-то, хотя жизнь была, прямо скажем не сахар.

В чем секрет и почему сейчас в более комфортных условиях его невозможно повторить? Разбирался корреспондент «Известий» Леонид Клименчук.

Они впервые за 30 лет все вместе перевернули тот самый календарь: композитор, автор слов и артист. И не где-то, а на сцене Кремлевского дворца: Крутой, Николаев и Шуфутинский. Учитывая, как избирателен шансонье к тем, с кем выходит на сцену, это выступление особенно не только для тысяч зрителей.

«Это, мне кажется, необычная история, когда три человека вместе собрались и сделали. То есть пазл сложился», — подчеркивает заслуженный артист РФ Михаил Шуфутинский.

Далеко не всегда «3 сентября» была визитной карточкой Михаила Шуфутинского, лишь с начала десятых лиричная песня о потерянной любви обрела совсем иной смысл.

Ежегодно в начале осени миллионы людей постят мемы в интернете с шансонье, шутка неожиданно переросла в почти что народный праздник, где 3 сентября — это Шуфутинов день, а фанаты артиста — шуфутинцы.

Уже по традиции после концерта в Кремлевском дворце вся Москва не спит из-за шуфутинцев.

С улиц фанаты плавно перебираются в караоке. Круглогодично в караоке-залах «3 сентября» в топе самых заказываемых песен наравне с хитами группы Мираж, Комбинации и Руки Вверх. А диджеи наизусть знают, где в плейлисте песни Шуфутинского.

«51220 ее номер», — отвечает диджей Григорий Монахов.

Поколению, выросшему на песнях девяностых явно мало одних караоке-залов, потому перестроечные хиты обрели новую волну популярности. Текст «3 сентября» переносят на игры и комиксы, шуфутинские «костры рябин» звучат актуально даже в самых модных жанрах. Как и многие другие легендарные песни позднесовесткой эстрады и раннее российской сцены.

Вслед за Шуфутинским

Историю создания легендарной Комбинации, первой женской группы в СССР, только что экранизировали, воссоздали лихую эпоху для зрителя с документальной достоверностью.

«Это была наша юность, все было интересно, все было прекрасно, весело. Честно сказать, я что-то не припомню современных проектов, чтобы было вот так, как у нас. Поэтому мы уникальный, в этом смысле, коллектив», — вспоминает солистка группы «Комбинация» Татьяна Иванова.

Благодаря Комбинации проснулись знаменитыми не только Алена Апина и Татьяна Иванова, слава неожиданно настигла и актера Юрия Оленникова, исполнившего роль того самого Бухгалтера.

«Когда на человека валится на молодого известность, полная всероссийская известность, он никуда не может войти. Люди в восторге кидаются и кричат: „Это вы в телевизоре“, и ты все время оглядываешься, видишь где-то телевизор играет, а там ты», — рассказывает актер Юрий Оленников.

«Все новое — это хорошо забытое старое». Эта фраза объясняет возвращение хитов, которые рождались на глазах музыкального критика Алексея Остудина. Он понимает разницу между кумирами прошлого и настоящего, и, кажется, открыл для себя секрет живучести музыки девяностых.

«Есть определенная проблема и наверное, действительно, людям хочется все-таки какой-то идентичности. Я Люсю Чеботину, Мари, если я правильно выговорю, Краймбрери, не различу, как они выглядят, одна от другой. Да и более того, я даже не различу их голоса», — уверен музыкальный критик Алексей Остудин.

Для хита на века недостаточно удачного припева, считает музыкальный продюсер Дмитрий Бабак. Больше 20 лет он записывает со звездами эстрады музыку, рекламу, снимает клипы и знает, как рождаются хиты.

«Это когда не лебедь, рак и щука, а когда люди понимают, в какую сторону они идут. И когда мурашки идут от песни у всей команды или у 90% команды, то, значит, есть большая перспектива, что эта песня станет хорошей», — предполагает музыкальный продюсер, владелец студии звукозаписи Дмитрий Бабак.

«3 сентября» Шуфутинского стала хитом лишь спустя 20 лет, когда как песни многих артистов девяностых взрывали чарты сразу. Как, например, «Фаина» группы «На-На».

Для экс-участника «На-На» Владимира Левкина популярность «3 сентября» до сих пор загадка.

«По-моему, никто даже не знает, кто ее на радио-то принес. А вот пошла! Ну вот запала она редакторам музыкальным и все!» — сообщает музыкант, экс-солист группы «На-На» Владимир Левкин.

Бессменный лидер и солист легендарной «Дюны» Виктор Рыбин тоже сочинил много хитов. Признается, что еще тогда, 30 лет назад, разглядел в работе коллеги большую удачу.

«Музыкальный вкус у Михаила Захаровича потрясающий, а тем более тут слова Игоря Николаева, музыка Игоря Крутого. Два Игоря и посередине Михаил Захарыч. Песня получилась потрясающая, она всегда была популярная», — уверен Рыбин.

Сам Шуфутинский в эксклюзивном интервью раскрывает главный секрет своего бессмертного хита: все дело в шансоне, ведь этот жанр дает возможность артисту не столько петь, сколько говорить с публикой.

«Я даже не певец, я и не пою. Я просто, в общем, как говорю, так и пою. Рассказываю. Шансон — это такая музыка, которой совершенно неважно, как ты это исполнил. Если ты донес до сердца зрителя то, что ты хочешь и как ты хочешь это рассказать, это самая главная задача», — поделился заслуженный артист РФ.

Вернуться туда, где, возможно, трава была зеленее, а песни лучше — один из главных запросов слушателей в двухтысячных, потому что девяностые, хоть и были лихими, но все же для многих — это было временем молодости, новых возможностей и музыки, которая всех связала.