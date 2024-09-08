В России проходит Единый день голосования

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Особо высокую явку показали жители приграничных территорий, в частности, Курской области.

В Москве проходит и избирательная компания. Выбирают депутатов Городской Думы. По столичному — высокая конкуренция на 45 мест претендуют 286 кандидатов, в среднем получается конкурс шесть человек на место. Москвичи предпочитают электронную форму, так за первый день голосования онлайн было выдано почти два миллиона бюллетеней, а бумажных на участках лишь 60 тысяч.

Из своего рабочего кабинета в Ново-Огареве проголосовал и Владимир Путин и отметил важность участия в выборах.

Выборы в Курской области

В России единый день голосования проходит в 83-х из 89 регионов. В том числе в приграничных, где введены особые меры безопасности.

Речь прежде всего о Курской области, где более 100 тысяч жителей юго-западных районов были вынуждены покинуть свои дома после вторжения ВСУ. Для эвакуированных создали дополнительные временные избирательные участки, в том числе в 14-ти других регионах куда массово выехали жители приграничных областей. Кроме того, куряне могут проголосовать дистанционно. И они показали свою ответственность, уже к полудню пятницы явка превысила 40%, что для региональных выборов, да еще в такой непростой обстановке — очень хороший показатель. Как заявила сегодня председатель ЦИК Элла Памфилова, работа избирательной комиссии в Курской области и гражданская позиция самих курян достойны восхищения:

«Понятно, что это адекватная реакция героических жителей, героической области Курской. Адекватная реакция на действия бандюг. Это послужило триггером каким-то — понимать, что надо защищать свою землю от всякого рода сброда».

Выборы в РФ

Кроме Курской области, где выбирают сразу и губернатора и органы местного самоуправления, особый режим голосования действует в Краснодарском крае, Брянской, Белгородской, Воронежской, Ростовской областях, в Крыму и в Севастополе. А также в пострадавшем от паводка городе Орске Оренбургской области. Избирательные комиссии работают там, как на стационарных участках, так и на придомовых территориях, и в местах, где отсутствуют специальные помещения. Главное, чтобы было удобно и безопасно.

Из наиболее важных избирательных кампаний следует отметить также выборы губернатора в Санкт-Петербурге. Здесь четыре кандидата: нынешний глава города Александр Беглов, его выдвинула Единая Россия, Максим Яковлев от партии ЛДПР; Павел Брагин от партии «Зеленые» и Сергей Малинкович от партии «Коммунисты России». Явка по итогам двух дней превысила 27%.

Уже в пятницу в первый день голосования на участках можно было встретить Михаила Боярского, Александра Розенбаума, певицу Зару и других известных всей стране представителей петербургской творческой интеллигенции. Свой голос отдала и Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации, которая представляет Петербург в верхней палате парламента.

Центризбирком отмечает, что голосование идет чисто, работает более 170 тысяч наблюдателей, в том числе иностранных. Во многих регионах на участках все чаще стали видеть молодоженов, это становится определенной традицией в России, после ЗАГСА заезжать на свой избирательный участок.