Умер оскароносный автор хита My Heart Will Go On из «Титаника» Уилбур Дженнингс

На счету поэта множество совместных проектов с легендами — Уитни Хьюстон, Би Би Кингом, Эриком Клэптоном, Роем Орбисоном, Марайей Кэри и другими.

Американский поэт-песенник Уилбур Дженнингс, наиболее известный как автор текста саундтрека к фильму «Титаник» My Heart Will Go On, скончался на 81-м году жизни. Об этом сообщается в материале журнала The Hollywood Reporter со ссылкой на заявление сиделки артиста Марты Шеррод. По ее словам, Дженнингс умер в своем доме в Тайлере, штат Техас, последние пять-шесть лет он болел, здоровье стремительно ухудшалось. Он был женат, но детей не имел.

Композиции поэта прозвучали в 325 фильмах и телешоу. Он был включен в Зал славы авторов песен в 2006 году, к этому моменту он уже получил две премии «Оскар». Первую — за композицию Up Where We Belong (в соавторстве c Джеком Ницше и Баффи Сент-Мари), исполненную Джо Кокером и Дженнифер Уорнс в картине «Офицер и джентльмен». Вторую — за песню My Heart Will Go On, которую спела Селин Дион для фильма «Титаник». В копилке Дженнингса также три премии «Грэмми», два «Золотых глобуса» и множество других наград.

Он родился 27 июня 1944 года в Техасе, работал преподавателем в местном колледже, потом в университете штата Остин. Карьеру в Голливуде начал в 1976 году, а год спустя объединился с композитором Ричардом Керром для написания первого хита Барри Манилоу Looks Like We Made It. Через два года эта команда выпустила популярный сингл Somewhere in the Night.

В начале 1990-х Дженнингс сотрудничал с Эриком Клэптоном (Tears in Heaven), с ним также сотрудничали Уитни Хьюстон, Би Би Кинг, Мэрайя Кэри, Джимми Баффета Джо Сэмпл, Родни Кроуэлл и Рой Орбисон. Со Стивом Уинвудом поэт работал над несколькими альбомами. В соавторстве с Кэри и Хорнером написал центральную песню к фильму «Гринч — похититель Рождества» Where Are You Christmas? , кроме того Дженнингс и Хорнер создали саундтрек к ленте «Игры разума».

«Печальное время — кончина маэстро, блестящего ума и нежной души. Уилл делился со мной своими талантами, всегда терпеливый и щедрый, он был дорогим другом и учителем, обогатившим мою жизнь во многих отношениях. Для меня было огромной честью работать с таким музыкальным гением в течение стольких лет», — написал в соцсетях друг покойного, музыкант Питер Вулф.

