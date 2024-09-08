Маяк в неспокойном море: главные итоги Восточного экономического форума

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков; 5-tv.ru

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На острове Русском на днях собрался весь мир. Бизнес-элита большинства, где тот самый Восток, а где глобальный Юг — уже и не важно, главное, что они вместе.

БРИКС становится выразителем интересов глобального Юга. Что наглядно показал прошедший во Владивостоке экономический форум (ВЭФ), куда съехались представители 75 стран мира, в том числе из 16 недружественных. Возможно, пока недружественных. Репортаж Романа Ишмухаметова.

На острове Русском весь мир. Бизнес-элита большинства, где тот самый Восток, а где глобальный Юг — уже и не важно, главное, что они вместе. Семь миллиардов человек, самые быстрорастущие экономики. Безусловные лидеры в промышленном производстве, ресурсной базе, человеческом потенциале.

«Мы с давних пор очень хорошие друзья. Сотрудничаем и помогаем друг другу в разных направлениях: дипломатия, экономика, культура, финансы. Россия и Индия близки», — сообщает участник ВЭФ Намдео Кадам.

«У нас разработан проект совместного предприятия на Сахалине. Россия остается очень важным поставщиком энергоресурсов для Японии», — уверяет участник ВЭФ Гэн Кунихиро.

«Мы совместно с Россией занимаемся биотехнологическими проектами», — рассказывает участник ВЭФ Шэнькунь Ян.

Семьдесят пять стран. Инвесторы не хотят упускать выгоду. От проектов по добыче и сжижению газа и производства беспилотников, до единственной в мире трансграничной канатной дороги, что свяжет Россию и Китай уже в будущем году.

«Ее технической готовности на сегодняшний день 70 процентов, активно идет стройка», — заявляет губернатор Амурской области Василий Орлов.

Каждый год объем привлеченных инвестиций растет, в этом году — абсолютный рекорд: за пять триллионов. Суммы с тринадцатью нулями выгодны всем.

«Наши Дальневосточные регионы дают прямой выход на эти растущие перспективные рынки, позволяют преодолевать те барьеры, которые пытаются навязать всему миру некоторые западные элиты», — подчеркнул в ходе пленарного заседания президент РФ Владимир Путин.

Осознав, что российскую экономику не сломать, приняв тот факт, что она уже четвертая в мире, западные элиты пытаются разрушить наши связи с партнерами, причем прежними, уже когда-то несработавшими методами, вводя санкции.

«Мы не проводим политики дедолларизации. Мы ведь не отказывались от расчетов в долларах, нам отказали в расчетах, и мы просто вынуждены искать другие возможности, вот и все», — объясняет Путин.

65% всех расчетов внутри БРИКС сейчас проводится в нацвалютах. После расширения объединения в этом году, в очереди еще три десятка стран, и нет сомнений — союз будет расширяться.

«Я думаю, что расширение БРИКС дает огромный потенциал, потому что БРИКС — это единое целое, все работают вместе, сотрудничают и развиваются», — заявляет заместитель генерального секретаря китайского совета научно-исследовательских центров БРИКС Чжао Цзин.

Малайзия, премьер министр которой участвовал в работе форума, планирует подать заявку на вступление в БРИКС уже в следующем году.

«Мы видим потенциал, и мы стремимся развивать партнерские отношения, которые способны обеспечить взаимное процветание», — объясняет премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим.

«Сотрудничество нашей страны с другими партнерами мира проводится всегда на основе взаимной выгоды и в очень дружественной атмосфере», — рассказывает заместитель председателя КНР Хань Чжэн.

И тогда можно решить любые проблемы. Пробуксовки с платежами и переводами из России и в Россию сейчас действительно есть, эти трудности никто не замалчивает, ищут решения.

«Активно идет эта дискуссия и в БРИКСе, в деловом совете БРИКС и не только в деловом совете, но и на уровне министерства центральных банков, системы взаиморасчетов: создание альтернативной системы, которая позволит в цифровом виде проводить взаиморасчеты», — заявил президент торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин.

Роль Дальнего Востока для всей страны едва ли вообще можно переоценить, первостепенное внимание его развитию стали уделять еще десять лет назад.

И вот результат: тысяча новых предприятий, 140 тысяч новых рабочих мест, рост промышленного производства на четверть выше, чем в стране.

Президент поднимает планку еще выше, ставит новые масштабные задачи по развитию Дальнего Востока. В Амурской области будет введена новая ГЭС, а возможно и АЭС.

«Там будет и атомная электростанция, и гидроэлектростанция, и тепловые электростанции на угле, и термальные источники, потому что задача — найти оптимальный баланс генерирующих систем», — сообщает министр энергетики РФ Сергей Цивилев.

Новые источники генерации понадобятся для расширения восточного полигона железных дорог. Он объединяет БАМ и Транссиб: гигантская сеть длиной в четырнадцать тысяч километров уже не справляется с нагрузкой.

«В ближайшие восемь лет на восточном полигоне предстоит уложить 3100 километров железнодорожного полотна. Сегодня мы реализуем проект, который по масштабу больше самого крупного инфраструктурного инвестиционного проекта Советского Союза», — заявил в ходе ВЭФ Владимир Путин.

Связать всю страну воедино поможет автомобильный коридор Петербург — Владивосток, десять тысяч километров с запада страны на восток.

И Севморпуть — перевалка грузов, по которому увеличивается, и все больше стран присматриваются к этому ледовому маршруту.

«Независимо от уровня давления санкционного востребованность международного Севморпути будет расти, и это нам даст импульс для того, строить новые ледоколы», — заявляет руководитель госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

Дальневосточный федеральный округ занимает 40 процентов площади страны, живут там всего 5% россиян, около восьми миллионов человек.

Задачи две: не допустить отток населения и привлечь людей.

«Первое: нужно улучшать условия сегодня и создавать интересные перспективные рабочие места. И второе: нужно делать жизнь в регионе комфортной. И самое главное: это чтобы у конкретного человека, у семей было понимание того, что это надолго, что горизонт планирования большой», — уверен Путин.

Решение президента сохранить для дальневосточников и жителей арктических регионов льготную ставку по ипотеке на уровне двух процентов встретили аплодисментами. Еще одна мера поддержки многодетным семьям в регионах с низкой рождаемостью — теперь будут выделять миллион на погашение ипотеки. Раньше такая помощь распространялась только на жителей Приморья.

В помощи государства нуждаются и те, кто приезжает в далекие села Дальнего Востока лечить и учить, выплаты врачам и докторам увеличены до двух миллионов.

«Еще одно решение касается программы „Земский работник культуры“. Она призвана поддержать сотрудников сельских клубов, домов творчества, библиотек, музыкальных школ, музеев, то есть тех людей, которые, по сути, сберегают наш культурный суверенитет», — объясняет президент.

Жизнь на Дальнем Востоке должна быть комфортной. Старая логика развития промышленности несправедлива.

«Именно поэтому вместе с новыми экономическими планами на Дальнем Востоке мы развернули и крупные социальные инициативы», — пояснил глава государства.

Включая и транспортную доступность городов и сел. Дальневосточная авиация через пять лет должна перевозить не меньше четырех миллионов пассажиров в год.

На стенде Минпромторга товары, которые производятся в нашей стране после ухода иностранных компаний: лекарства, микросхемы, одежда и даже платформа первого российского серийного электромобиля «Атом», первые машины сойдут с конвейера в следующем году.

Улица Дальнего Востока — это крупнейший российский федеральный округ в миниатюре. Здесь достижения субъектов, их планы, инвестпроекты, здесь бьется пульс нашего Востока.

Владивосток с каждым годом выбирают все больше и больше инвесторов и бизнесменов. Остров Русский — маяк в неспокойном море экономических проблем и политической турбулентности.