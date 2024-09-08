Пречистовка, Гродовка, Полтава: российские войска продвигаются вперед на фронтах СВО

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Астрахань; 5-tv.ru

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Успехи ВС РФ признают даже западные аналитики.

Шоком для Киева стало наступление российских войск под Угледаром. До этого там почти год было относительное затишье и позиционные бои. Но в конце августа наши штурмовики освободили Константиновку к востоку от райцентра, а на этой неделе Пречистовку к западу от него. Очевиден план обойти расположенный на удобных для обороны высотах город с флангов и взять его гарнизон в кольцо.

Времени на организованный отход у ВСУ почти не осталось, наши мотострелки идут вперед и отсекают маршруты бегства по полевым дорогам. Удержать позиции киевские формирования могут при помощи свежих резервов, но, во-первых, где их взять? А во-вторых, они нужны и на других участках фронта.

Российская армия неумолимым катком движется вперед по всему Донбассу. За неделю, кроме Пречистовки были освобождены еще семь населенных пунктов по направлению на Покровск, на наших картах это Красноармейск и Торецк, по-нашему — Дзержинск.

Знаковым событием стал выход на правый берег Карловского водохранилища, которое считалось чуть ли не непреодолимой преградой. Но обошли, с флангов.

«Давно не было таких территориальных приобретений. Позавчера только, например, группировка „Восток“ прямо в один удар захватила треугольник семь на пять километров. Очень успешно действует и группировка „Центр“ на донецком, покровском направлении. Там тоже приобретения исчисляются уже не сотнями метров, а квадратными километрами — четыре на пять, три на пять и так далее», — отметил Владимир Путин, выступая на Восточном Экономическом форуме.

Успешное продвижение российских войск в Донбассе признают даже западные аналитики, которые подсчитали, что в среднем за август наши бойцы освобождали по 10-12 квадратных километров в сутки, то есть сейчас они продвигаются на запад в два раза быстрее, чем в июле и в три раза быстрее, чем в июне. Рисуется совсем уж неприятная для ВСУ картина окружения сразу четырех бригад к югу от Покровска на левом берегу реки Волчья. Это котел примерно на 100 квадратных километров.

За счет чего удается продвигаться такими темпами — знает корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.

Донецкий фронт

Стремительный штурм Пречистовки, небольшого села под Донецком.

Сначала артподготовка. А затем сама атака. Российская армия вовсю использует тактику: сближение с противником на мотоциклах.

Под Авдеевкой накат был также стремительным, во время выполнения задачи взяли пленных.

«Пленных взяли вот именно на лесополке, где была поставлена задача именно для нашего подразделения», — сообщает командир мотострелкового взвода с позывным «Сава».

Быстрое продвижение Донецкого фронта вызывает у ВСУ панику, украинские Telegram-каналы пестрят сообщениями — их армия уходит, а местные остаются, будто ждут чего-то.

Правда есть те, кто бежит, еще когда армия держится — местные администрации и полиция. Представители ВСУ рапортуют: часть деревень и оборонять-то невыгодно, все равно достанутся врагу.

«Географически Новогродовка расположена в не очень выгодном положении. Как крепость она была не совсем обустроена, было выгодно личный состав отвести», — поясняет офицер пятьдесят девятой бригады ВСУ Сергей Цехоцкий.

Весной этот же самый вражеский офицер назвал потерю Авдеевки успехом ВСУ. Ну, а теперь, видимо, будет оправдываться за Покровск, Селидово и Торецк, там сейчас для украинских формирований ситуация хуже некуда.

Самый железный, самый убедительный аргумент, чтобы принудить врага к сдаче, оставлению позиций, это, конечно, самоходная артиллерия. Тогда, когда работает вот эта машина, там все, для врага наступают самые тяжелые минуты.

На Покровском направлении нашей армии удалось зайти в Селидово, здесь идут уличные бои, следующий на очереди Угледар. Отвоевали у противника Заветное, деревню возле Авдеевки, подбираемся и к Курахово, городу, из которого раньше ракеты сотнями летели на Донецк. Противник явно деморализован, но кое-где сопротивление ожесточенное. В воздухе по-прежнему рои ударных дронов.

Едем на новейшем БМП-3, которые поступили в армию. И, наконец, находим танкистов.

«В том году было как-то полегче, а в этом труднее, сказывается, что небо кишит дронами», — уверен военнослужащий РФ с позывным «Хатуу».

С высоты полета коптера это выглядит так, словно танк большой метлой чистит лесопосадки. Врагу тут места больше нет, только сдаваться или бежать.

Сначала «не сдадим», потом — «сдали, останется в наших сердцах»

Украинскую общественность уже начинают готовить к новым серьезным территориальным потерям. Глава комитета Рады по обороне заявил, что с потерей Покровска никакой катастрофы не случится.

Это традиционная тактика киевской верхушки, сначала накачивать патриотичным угаром в стиле: крепость Бахмут\Авдеевку (поставь нужное) не сдадим. А потом начинаются вот эти объяснительные: да никакого стратегического значения потери на земле не имеют, мы вышли на более подготовленные позиции. Ну и классика: Бахмут\Авдеевка (подставь нужное) останется в наших сердцах.

На самом деле, в Киеве прекрасно отдают себе отчет в том, что происходит сейчас в зоне СВО и пошли ва-банк — отправили войска в Курскую область и все сильнее требуют от спонсоров предоставить им дальнобойные ракеты, которые могли бы бить вглубь российской территории.

А следующее что? Ядерное оружие? Дальше — полноценная полномасштабная война между Россией и блоком НАТО. Что будет выгодно только одному человеку на планете — лично Зеленскому, потому что в этом аду всем будет банально не до него. И он еще какое-то время поуправляет остатками Украины.

Российский МИД на всякий случай еще раз напомнил про «красные линии». И, по крайней мере, в Вашингтоне его услышали. Глава Пентагона подтвердил запрет на использование американских дальнобойных ракет, мол справляйтесь сами.

Удар по Полтаве

За украинские арсеналы особенно плотно на этой неделе взялись российские ракетчики и летчики, которые нанесли 17 групповых ударов, в том числе гиперзвуковыми «Кинжалами». Запорожье, Кривой Рог, Днепропетровск, Одесса — всюду складывались ангары и сборочные цеха.

Особенно чувствительным стал удар двумя «Искандерами» по военному институту связи в Полтаве, где готовили специалистов по РЭБ и дроноводов, операторов беспилотников, под чутким западным кураторством. Официально: 55 ликвидированных боевиков и под три сотни раненых. Но даже в Раде кричат, что это вранье. Неофициально в списке выведенных из строя специалистов — 500-600 человек.

Местные волонтеры уверяют, что большое число жертв объясняется ювелирной точностью удара, ракеты прилетели во время построения на плацу, а также низким качеством турникетов, которые были закуплены украинским Министерством обороны, они ломались и не давали возможности остановить кровотечение.

Западные СМИ, британские прежде всего, попытались скрыть информацию о военной принадлежности пораженного центра, стыдливо описывая его просто как университет, без указания на армейскую характеристику и рядом была якобы больница, а не медчасть при военном вузе.

Удар по Полтаве был деморализующим, написали в New York Times. Тем более на фоне продвижения России на главном фронте, в Донбассе. Так что там происходит, на главном фронте? Репортаж корреспондента «Известий» Александра Федорчака.

Столкновение под Гродовкой

Этот бой был одним из самых тяжелых на Авдеевском направлении. Группа наших штурмовиков зачищала периметр несколько суток под постоянным артиллерийским огнем и атаками вражеских дронов.

На опорном пункте возле Гродовки наши столкнулись с боевиками ВСУ, более сорока человек.

«На пути следования наткнулись на вот эту точку. Для дальнейшего продвижения вперед, командованием было принято решение: обойти просто нельзя было, либо ликвидировать, либо взять», — сообщает стрелок-гранатометчик подразделения разведки с позывным «Бык».

Ликвидировать предстояло целый взвод операторов БПЛА и отделение огневой поддержки в полном оснащении, включая минометы. Наши бойцы приняли решение атаковать с рассветом.

«Зашли, они не ожидали этого, что мы подойдем так близко. Закидали „опорник“ гранатами, а кто пытался выскочить — не получилось у них ничего», — рассказывает старший разведчик с позывным «Куко».

Но самое сложное было не зайти, а удержать позиции. Первые несколько дней попытки противника, если не вернуться, то, как минимум, отомстить, не прекращались. Но после сигнала от командира стало понятно, что задача выполнена.

«Работали все вместе, группировано медленно продвигались. Сплоченность была, двигались очень осторожно, но, тем не менее, у противника было очень много всякого оружия», — заявляет заместитель командира роты глубинной разведки, командир расчета минометной батареи с позывным «Стрелок».

Например, минометы 82 калибра.

«Это украинский миномет, модификация. Они взяли с нашего миномета 2Б14 «Поднос», — уверяет заместитель командира роты глубинной разведки, командир расчета минометной батареи с позывным «Стрелок».

На опорном пункте Украинские боевики оставили после себя много чего интересного. По вот таким значкам становится понятно, что группировке «Центр» противостояли бойцы национальной гвардии, некоторые позабывали свои документы. Вот служебное удостоверение украинское.

«У большинства были вот такие нашивки старого образца, национальная гвардия Украины. Это руна „Зик“ используется национальными батальонами, была снята на медике», — рассказывает командир штурмовой группы роты глубинной разведки с позывным «Юрист».

Успех этой операции помог нашим войскам взять Гродовку в полукольцо. Положение ВСУ на этом направлении ухудшается с каждым часом, полное освобождение населенного пункта совсем близко. Следующий на очереди Красноармейск, который украинцы пока еще называют Покровском. Но, как город не называй, факт остается фактом — ситуация у ВСУ там критическая.