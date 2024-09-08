Россянин Якушев выиграл золото в прыжках в длину на Паралимпиаде в Париже

Фото: Reuters / Umit Bektas

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Для сборной РФ это уже 20-я золотая медаль.

Российский спортсмен Матвей Якушев завоевал золото в прыжках в длину на Паралимпийских играх в Париже. Его результат составил 7,51 метра. На втором месте после Якушева оказался представитель Малайзии Абдул Латиф Ромли с небольшим отрывом — 7,45 метра. Бронзу на родину увезет колумбиец Джон Обандо Асприлья, преодолевший расстояние в 7,38 метра.

Это были соревнования в категории Т20 — среди атлетов с нарушением интеллекта. По итогам этого (предпоследнего) дня Паралимпиады, 7 сентября, спортсмены из российской сборной выиграли 20 золотых наград, а также 21 серебряную и 23 бронзовых медалей, всего 64. Игры проходят с 28 августа по 8 сентября, 90 участников-россиян выступают под нейтральным флагом.

Еще одним лидером Паралимпийских игр в Париже накануне стал россиянин Андрей Вдовин. В категории Т37, это спортсмены с нарушением координации, он победил в забеге на 200 метров с результатом 22,59 секунды. Таким образом, атлет стал трехкратным паралимпийским чемпионом.

Ранее легкоатлет из РФ Владимир Свиридов взял золото в категории F36 (спортсмены с нарушениями опорно-двигательного аппарата), второй раз за спортивную карьеру, и установил мировой рекорд в толкании ядра — 17,18 метра. В видеосюжете 5-tv.ru рассказывал о достижениях других россиян на Паралимпиаде в Париже.