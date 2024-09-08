Дружба против рака: названы лауреаты Венецианского кинофестиваля
«Комната по соседству» Альмодовара взяла гран-при Венецианского кинофестиваля
Фото: www.globallookpress.com / Gian Mattia D'Alberto
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
«Золотого льва» получила новый фильм Педро Альмодовара.
Картина Педро Альмодовара «Комната по соседству» получила «Золотого льва» на 81-м Венецианском кинофестивале. Об этом сообщает «Интерфакс».
Сюжет фильма-победителя крутится вокруг дружбы двух женщин — писательницы и журналистки. Их общение возобновляется спустя много лет из-за тяжелой болезни одной из героинь. Главные роли исполнили Тильда Суинтон и Джулианна Мур.
«Серебрянного льва» на итальянском киносмотре получил режиссер Брэйди Корбет, представивший фильм «Бруталист». В центре повествования картины — переживший ужасы холокоста еврей, который после окончания Второй мировой войны переехал в Штаты.
Кроме того, призов были удостоены режиссер Маура Дельперо (главный приз жюри за картину «Горная невеста»), Николь Кидман за роль в «Плохой девочке» (лучшая актриса) и Венсан Линдон (лучший актер, за роль в картине «Тихий сын»).
В основную программу знаменитого кинофестиваля в этот раз вошел 21 фильм.
Ранее 5-tv.ru писал, что фестиваль «Короче» объявил победителей. За звание лучшего короткого метра боролись 32 картин, полного метра — 45 фильмов.