Мама детей, заболевших в лагере пневмонией, заявила об увеличении числа пострадавших

Фото, видео: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov; 5-tv.ru

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В Каменск-Уральске одного за другим госпитализируют ребят после смены в «Красной горке». По официальным данным, их девять, по подсчетам родителей — намного больше.

По подсчетам родителей, случаев заболевания детей пневмонией в лагере «Красная горка» в Каменск-Уральске может быть больше официально заявленных. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru мама двоих пострадавших Мария Терентьева рассказала о ситуации.

По словам женщины, о проблеме ее предупредила подруга, у которой ребенок заболел сразу по приезде, причем тяжело, с температурой 40 градусов. Через несколько дней симптомы появились у ее восьмилетней дочери и 11-летнего сына. Девочке диагностировали пневмонию, мальчику бронхит, но позже тоже госпитализировали, так как его состояние ухудшалось. В больнице они встретили товарищей из своего отряда.

«Мне дочка говорила, что там ребята из лагеря… У меня еще у знакомой двое детей из лагеря, у нее тоже они заболели. Я предупредила, что у нас пневмония, они сейчас тоже в больнице. То есть даже среди моих знакомых, кто там был, болеют все… 13 человек по моим подсчетам, это вот если с их (родителей) слов. И сколько мы еще не знаем. Кто-то дома лечится, кому-то бронхит ставят, кто-то рентген вообще не делал, ну у кого что. Очень много заболевших», — рассказала Терентьева.

Обсуждая напасть с другими родителями, Мария узнала, что некоторые отдыхавшие в лагере дети заболели еще после четвертой смены. Руководство лагеря при этом не отменило пятую, в должный срок приехали новые отряды. Намеренно умалчивалась вспышка пневмонии или нет, неизвестно. Официальных данных, свидетельствующих о подобной халатности, нет.

Еще во время отдыха детей их мамы и папы объединили в чаты, в которых обсуждались актуальные вопросы. После госпитализации сына и дочери Терентьева решила выяснить, кто еще из их отряда заболел. Бурное обсуждение резко прервала воспитатель, попросту удалив всех возмущенных из чата. Объяснила так: создан он был на время смены, а теперь она закончилась, и нечего здесь разводить дискуссии. Родителям остается только самостоятельно разыскивать коллег по несчастью и считать пострадавших в уме — лагерь ситуацию не комментирует.

«Инкубационный период две недели у этой болезни. То есть как раз проходят две недели как они вернулись из лагеря, и сейчас будет, возможно, много заболевших», — заключила Мария.

По словам Терентьевой, некоторые пострадавшие переносят недуг крайне тяжело — с зашкаливающей температурой тела и другими типичными симптомами пневмонии. Не ожидая настолько серьезного заболевания, родители поначалу лечат ребят самостоятельно и только потом с ужасом узнают, что они, скорее всего, были заражены еще в лагере. Вопрос держит на контроле региональное управление Роспотребнадзора.

Ранее 5-tv.ru писал об отравлении людей шаурмой в городе Сегежа в Карелии. Число пострадавших возросло до 91, половина из них дети.