Девять детей госпитализированы с пневмонией после смены в лагере в Каменске-Уральском
После смены в лагере в Каменске-Уральском 9 детей попали в больницу с пневмонией
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко
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Управление Роспотребнадзора по Свердловской области проводит расследование.
Девять детей оказались в больнице с пневмонией после окончания августовской смены в лагере «Красная горка» в Каменск-Уральском Свердловской области. Территориальный отдел управления Роспотребнадзора проводит эпидемиологическое расследование. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы ведомства.
В региональной прессе родители детей, отдыхавших в «Красной горке» в конце лета, делятся своими историями и негодуют. По их словам, ребята заболели еще в лагере, вспышка произошла на четвертой смене, некоторых отправили в больницу прямо со смены. Однако в Роспотребнадзоре заявляют, что госпитализированные обратились за медицинской помощью после возвращения домой.
Специалисты ведомства в данный момент оценивают соблюдения санитарного законодательства. Отмечается, что уже установлен круг контактных лиц с признаками инфекционных заболеваний, за их состоянием наблюдают, также проводится лабораторное обследование детей для определения возбудителя заболевания. Ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора.
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