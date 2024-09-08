Намолила: Анна Калашникова купила шестикомнатную квартиру

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

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Прохор Шаляпин рассказал, как его бывшей возлюбленной удалось приобрести такую шикарную недвижимость.

Певица Анна Калашникова показала свою новую квартиру бывшему возлюбленному Прохору Шаляпину. Об этом сообщает KP.RU.

«Аня, расскажи нам, как ты купила эту 300-метровую квартиру. Это не абы где, друзья, а в шикарном районе Москвы. Анна намолила квартиру в шикарном комплексе. Куда нам, простым людям, до такой красоты! У Ани видовая квартира, из нее открываются фантастические пейзажи. Я в восторге и просто в шоке — вот Аня пела и напела», — заявил Шаляпин.

Шестикомнатная квартира звезды куплена во многом для ее сына. Такое решение было принято на совместном семейном совете с родителями девушки.

«Все ради сына. В этом районе много для ребенка секций, хорошая детская площадка у нашего дома, хорошая школа», — сообщает певица.

Также Калашникова рассказала, что квартиру она и ее загадочный муж, имя которого звезда не раскрывает, взяли в ипотеку. Сейчас знаменитость занята ремонтом и обустройством семейного гнездышка, которое ее сын называет космическим кораблем.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Шаляпин поздравил всех с началом лета, 1 сентября.