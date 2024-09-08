Фото: Reuters / Serhii Nuzhnenko

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Речь идет о термитных бомбах, которыми войска гитлеровской Германии жгли британские города.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали применять в зоне спецоперации дроны с расплавленным металлом. Боеприпасы с подобной начинкой использовали в свое время немецкие нацисты. Об этом сообщает CNN.

В материале говорится, что украинские боевики начали запускать беспилотники с так называемыми термитными бомбами, начиненными смесью расплавленного алюминиевого порошка и оксида железа, которая достигает температуры 2,2 тысячи градусов по Цельсию.

Технология была создана в Германии в 1890-х годах для сварки железнодорожных путей. Позже немецкие нацисты активно использовали ее в ходе Первой и Второй мировых войн. В частности, термитные бомбы сбрасывали на Великобританию.

Также отмечается, что применение Украиной подобных боеприпасов нарушает предостережение управления ООН по разоружению, гласящее о том, что данные методы могут вызвать масштабные разрушения и нанести ущерб окружающей среде.

Спецоперация России на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее в этот день 5-tv.ru сообщал, что российские силы нанесли удар по производственному цеху новых украинских беспилотных летательных аппаратов «Паляница» и оперативно-тактических ракет «Гром-2».