В Минздраве сообщили о тяжелом состоянии пострадавших при пожаре на парковке в Одинцово

В Минздраве сообщили о тяжелом состоянии пострадавших при пожаре в Одинцово

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Возгорание произошло накануне днем.

В результате сильного пожара на многоэтажной автомобильной парковке в Одинцовском районе Подмосковья двое человек погибли, двое находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на минздрав Подмосковья.

«В результате происшествия пострадали четыре человека, из которых двое погибли, еще двое — госпитализированы в стационар в крайне тяжелом состоянии. Врачи борются за их жизнь», — отмечают в ведомстве.

Возгорание на многоэтажной автомобильной парковке поселка Лесной городок произошло накануне днем. Предварительно, причиной стал взрыв газового баллона во время ремонтных работ. По этому факту Следственный комитет России по Московской области возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Как сообщают жители ближайших домов, часть парковки хотели передать под склад, поэтому и начались ремонтные работы.

Огонь быстро распространился по зданию. Как сообщают очевидцы, он охватил все строение буквально за 10 минут. Сгорело 20 автомобилей.

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